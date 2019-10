“È Renzi che è d' accordo con noi Vada a rileggere il nostro programma elettorale” | dice

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste. Non è ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al quattro per cento. O che sia al dieci quella sui prodotti da collezione”. In un'intervista a La Stampa la numero due dei Cinquestelle di via XX Settembre al Mef risponde che la strada di aumenti differenziati dell'Iva sui prodotti non prevede “tabù”. Anzi, “tabù non ce ne devono essere, su nulla”. Quindi per la viceministra dell'Economia “se il Parlamento riterrà opportuno fare un dibattito durante l'iter della Finanziaria, è liberissimo. Anche perché ci sono aliquote che devono scendere”. Ad esempio? Castelli racconta al quotidiano sabaudo che “nei mesi scorsi abbiamo tentato senza successo di abbassare l'imposta sugli assorbenti femminili”, perché “è indegno che si debba pagare il ventidue per cento su un prodotto del genere”. E rispetto agli scontri ...

