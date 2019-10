Def | Salvini | ‘enorme fregatura | Lega cercherà di limitare danni’

Def : Salvini - dicono tutto e il contrario - finora unico risultato aumento sbarchi : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Tre settimane che dicono tutto e il contrario, aspettiamo e vediamo che porteranno in Parlamento. Di tutte le promesse fatte non c’è traccia, unica cosa che hanno ottenuto finora è l’aumento degli sbarchi del 160%”. Lo dice Matteo Salvini, a margine di una visita al carcere di Perugia. L'articolo Def: Salvini, dicono tutto e il contrario, finora unico risultato aumento sbarchi ...

NaDef - Salvini : “La manovra è una truffa - hanno già tradito tutte le promesse di agosto” : Matteo Salvini commenta così la nota d'aggiornamento al Def: "La manovra economica truffa, con miliardi di nuove tasse. hanno gia' tradito tutte le promesse fatte ad agosto. Sull'aumento dell'Iva nell'arco nelle ultime sette ore ha cambiato idea tre volte. Poi Conte ha detto che ha trovato 23 miliardi. Un uomo fortunato, li ha trovati per strada? Dove li ha trovati?".Continua a leggere

Manovra - domani aggiornamento Def nel Cdm | Gualtieri : "Sarà da 30 mld - giù cuneo fiscale" | Bordata a Salvini : "C'è il conto del Papeete" : Nella Manovra finanziaria ci sarà una "revisione della spesa" ma senza "tagli a scuola, sanità, università". Lo assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che aggiunge: "Il deficit si collocherà in una saggia via di mezzo tra 2% e 2,4%, non aboliremo Quota 100"

Massimo Cacciari : "L'accordo Pd-M5s si farà ma se non saranno efficaci - Salvini avrà la vittoria Definitiva" : "L'accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle ci sarà". Massimo Cacciari, ospite ad Agorà Estate, su Raitre, commenta la trattativa per un governo giallo-rosso e avverte: "Se questo governo non restituisce la prova di grande efficacia darà un grandissimo assist, più prezioso per la vittori

Matteo Salvini - il complotto dell'Ue : l'aiutino sul Deficit per aiutare il governo Pd-M5s : Ora che si profila il governo dei buoni, benedetto dal Colle e dall'Europa, tutto è perdonato. Neppure il tanto discusso aumento dell'Iva sembra far preoccupare: "Ci sono margini di manovra - ha spiegato al Corriere della Sera, Giovanni Tria il ministro uscente dell'Economia -. Anche a leggi vigenti

Migranti - la crisi fa Deflagrare scontro Salvini-Trenta : Il tema della gestione degli sbarchi dei Migranti, tra i piu' controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. In mattinata il Viminale ha fatto trapelare che ieri la Difesa avrebbe ...

Crisi di Governo - Salvini sfida pure Bruxelles : “Faremo la flat tax anche se l’Ue non vuole”. La Lega prepara la sua manovra in Deficit : Non c’è solo la giustizia nel mirino del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista detta la linea dei pieni poteri anche sui conti pubblici. Dalla Puglia l’avvertimento durante il comizio di Peschici: “Abbiamo smontato la legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori. Queste sono misure ...

Matteo Salvini chiede 'pieni poteri' agli Italiani e apre Definitivamente la crisi : Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Matteo Salvini è ormai sicuro di voler proseguire sulla strada intrapresa nelle scorse ore. Secondo il leghista infatti non ci sarebbe più una maggioranza, soprattutto dopo il voto contrario dei Cinquestelle alle mozioni sulla Tav in Senato. In due comizi a Sabaudia e a Pescara Salvini ha ribadito questo concetto. Proprio al termine del comizio di Pescara, il leader leghista ha chiesto agli ...