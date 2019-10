Cadavere di un neonato trovato in una valigia La scoperta a casa di una donna nel

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ildi unè stato riin unaa Vallo della Lucania, nel Salernitano. Il suo corpicino esanime era nascosto vicino a un armadio.Il piccolo era stato dato alla luce da unamoldava, che lo avrebbe partorito in: dopo aver tagliato il cordone ombelicale, avrebbe abbandonato il bambino in. La, che lavora come badante, ha poi chiamato i soccorsi: è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania mentre la salma delsi trova nella sala mortuaria dello stesso nosocomio. Già nelle prossime ore potrebbe svolgersi l’autopsia suldel

rtl1025 : #Salerno, cadavere di un #neonato trovato in una valigia ???? - GianniTacchini : Cadavere di un neonato trovato in una valigia nel Salernitano - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Salerno, cadavere di un neonato trovato in una valigia: la madre si era presentata in… -