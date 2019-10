Beppe Grillo sul fine vita | Non siate bacchettoni e lasciate scegliere

Eutanasia - Beppe Grillo : “No alla bacchettoneria - ognuno sia libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé” : “Non ficcate il naso nelle cose degli altri sino a questo punto, non siate estremi anche nella bacchettoneria”. E quindi, “lasciate perdere comitati di discussione” e “lasciamo ognuno libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé”. Il giorno dopo che la legge sull’Eutanasia è stata incardinata al Senato e meno di una settimana dopo la sentenza della Consulta che ha aperto al suicidio assistito, ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio nel mirino - rivolta 5 Stelle : rivogliono Beppe Grillo : Il clima all'interno del Movimento 5 Stelle non è dei migliori. Non bastavano i 70 parlamentari pronti a far fuori Luigi Di Maio come capo politico, ora i grillini se la prendono anche con Davide Casaleggio. Nel mirino la presenza del figlio del fondatore all'Onu, che andrà lì nelle vesti di una per

Luigi Di Maio scaricato anche da Beppe Grillo : il retroscena pentastellato sul loro rapporto : A Beppe Grillo l'alleanza con la Lega non è mai andata giù. Motivo questo per cui il fondatore del Movimento 5 Stelle ha ogni giorno una pena da far scontare a Luigi Di Maio. La consultazione online sul caso Diciotti è qualcosa "a metà tra il comma 22 e la sindrome di Procuste", una frase irridente

Carlo Freccero : “La mia RaiDue non è in crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...

Luigi Di Maio - la riunione al Senato si trasforma un processo : "Intervenga Beppe Grillo" : L'assemblea al Senato dei parlamentari grillini doveva sciogliere i nodi dell'elezione del nuovo capogruppo (il nome designato quello di Danilo Toninelli) e dei componenti del direttivo, ma è diventata un atto di accusa contro Luigi Di Maio. "Abbiamo chiesto tutti una radicale modifica dello statuto

Leo Pari tra Thegiornalisti - Beppe Grillo e unicorni. Chi è e perché ascoltarlo subito : In questi giorni si parla molto di Leo Pari come possibile successore a Tommaso Paradiso nei Thegiornalisti. Sarà il suo 'poparticolare' a raccogliere il testimone? Nulla di fatto? Nell'attesa che l'arcano venga svelato, (ri)scopritelo. Se avete avuto modo di ascoltare la sua Bacia, brucia, ama, usa, uno di quei motivetti che restano in testa dal primo ascolto, ci troverete dentro un po' di Battisti, un po' ...

Luigi Di Maio e Beppe Grillo terrorizzati : non perdono solo consensi. Brutto presagio dopo l'inciucio : Con il nuovo governo Conte il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con la fuga dei follower. In un'era in cui il digitale è tutto i grillini sono in allarme, soprattutto se devono fronteggiare un "genio dei social" come Matteo Salvini. Fino a settembre i loro account avevano continuato, costantement

Non è l'Arena - Matteo Renzi da Massimo Giletti : "Beppe Grillo mi insulta tutti i giorni ma non ne parlo" : "Non avrei mai immaginato di formare un governo sulla base di un accordo con Beppe Grillo, ma tutto deriva dall'atteggiamento di Matteo Salvini". Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, spiega che se il leader della Lega "non avesse fatto quella pazzia, oggi avremmo una situ

Scissione Pd - Beppe Grillo : “Da Renzi minchiata d’impulso come da Salvini - basta narcisismo” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, commenta la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e definisce questa azione, così come quella compiuta da Matteo Salvini aprendo la crisi di governo, una "minchiata d'impulso". Grillo chiede quindi di non "dare seguito a dei narcisismi", con chiaro riferimento a Renzi e Salvini.Continua a leggere

Beppe Grillo : “Renzi come Salvini è passato alla minchiata d’impulso. Il rischio è di svegliarci tutti con Pontida capitale” : “Renzi ha fatto indigestione di pop corn”. E, come Matteo Salvini, “è passato alla minchiata d’impulso”. Ma così, il rischio è “di svegliarci tutti con Pontida capitale”. Meno di 24 ore dopo l’annuncio della scissione dal Pd della corrente renziana, è intervenuto anche Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento, che non parlava dai giorni convulsi della crisi di governo, ha scritto un post sul suo ...

Roberta Lombardi : "Le liste civiche sono un progetto di Beppe Grillo - allarghiamo il patto con il Pd" : Un patto civico tra Pd e Movimento cinque stelle in vista delle elezioni regionali in Umbria, un "obiettivo molto ambizioso", "dobbiamo lavorarci con il rispetto e l'attenzione che i cittadini umbri meritano". Roberta Lombardi, capogruppo M5s nel consiglio regionale del Lazio, spiega in una intervis

Beppe Grillo - il figlio Ciro indagato : al vaglio video e fotografie della serata. Ora si cerca il tassista : Ci sono novità sul caso di presunto stupro avvenuto a Porto Cervo, in Costa Smeralda, e che vede tra gli indagati anche il figlio del garante del M5s Beppe Grillo, Ciro. Secondo quanto riportato sul Corriere della Sera, i periti della Procura di Tempio Pausania e la difesa hanno esaminato il contenu

Studentessa stuprata - indagato il figlio di Beppe Grillo : perquisita la villa di famiglia : È stata perquisita la casa di Beppe Grillo in Costa Smeralda, dove si sarebbe consumato lo stupro di gruppo nel quale risulta coinvolto il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, Ciro, e tre dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I militari hanno filmato e fotografato tutti i passaggi e gli ambienti del residence per verificare la veridicità della denuncia della presunta vittima, una Studentessa di ...

Il figlio di Beppe Grillo indagato per stupro : sopralluogo nella villa in Sardegna : sopralluogo degli inquirenti nella villa di Beppe Grillo, a Porto Cervo, dove a metà luglio si sarebbe consumata una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne di origine scandinava. Dello stupro sono accusati il figlio, Ciro Grillo, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti tra 19 e 20 anni.Magistrati, investigatori e legali della difesa - Barbara Raimondo, Gennaro Velle, Paolo ...