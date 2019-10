SeaGuardian® TMS SAR MK4 per la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’Autorità Portuale diha selezionato A.ST.I.M. Srl, società ravennate guidata da Maurizio Minghelli che da più di dieci anni realizza prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate ad alta tecnologia, in grado di coprire le esigenze di difesa, protezione edi Governi, Istituzioni e Forze Armate, per fornire un sistema integrato ad alta tecnologia al fine di far fronte alle sempre crescenti necessità in fatto didi. L’Autorità Portuale di, guidata dal Commissario Straordinario Ammiraglio CP Antonino De Simone e dal Segretario Generale dott. Ettore Gentile, è continuamente impegnata a garantire standard disempre più elevati sia sotto il profilosecurity che sotto quellosafety. L’esigenza di contribuire a garantire maggiorein un’area problematica e particolarmente trafficata ...