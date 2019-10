Scuola | fonti M5S | ‘crocifisso non è all’odg | altre le priorità’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Togliere il Crocifisso dalle scuole non è un tema all’ordine del giorno per il MoVimento 5 Stelle. Le scuole italiane hanno ben altri problemi, seri e concreti, da affrontare. Messa in sicurezza degli istituti, e loro ammodernamento, aumento degli stipendi di insegnanti e personale sono le priorità. Dibattiti e polemiche su questioni distanti dalla vita quotidiana dei cittadini non ci appassionano né interessano”. CosìM5S commentano il polverino mediatico sollevato dalle ultime dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. L'articoloM5S, ‘crocifisso non è all’odg,le priorità’ CalcioWeb.

