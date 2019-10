Samsung Galaxy Watch Active 2 | Galaxy A5 2017 | Galaxy A30 e Galaxy J2 Core si

Il display di Samsung Galaxy Fold resiste alle piegature - un po’ meno alle cadute : Dal team di SquareTrade arriva un nuovo video che sicuramente in tanti potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Fold attendevano con impazienza. Il primo smartphone pieghevole del produttore coreano, infatti, è stato messo alla prova sotto due dei principali aspetti che suscitano preoccupazione in chi ha deciso di investire un’ingente somma per acquistare il device: ci riferiamo alla resistenza del display a migliaia di aperture e chiusure ...

Power Button Remapper consente di riprogrammare i pulsanti laterali di Samsung Galaxy Note 10 : Power Button Remapper for Note10 è un’applicazione che permette di riprogrammare i pulsanti laterali e della stilo di Samsung Galaxy Note 10. L’app consente di rimappare i pulsanti Power, S Pen o Volume dello smartphone in modo che possano eseguire oltre 35 azioni quando attivati con pressione singola, doppia oppure prolungata. Ad esempio potrete disattivare l’audio del dispositivo, accendere la torcia, avviare Google ...

Super SlowMotion al contrario sui Samsung Galaxy : modelli compatibili e come sfruttarlo : Tra le diverse funzioni che fanno la differenza a bordo di tanti Samsung Galaxy sul commercio, abbiamo anche Super SlowMotion. Si tratta di un plus ormai noto ai più, tramite il quale potremo modificare i video che abbiamo salvato in memoria e riprodurne una parte più lentamente. Si tratta di contenuti sempre più virali e presenti all'interno dei social network, come avrete avuto modo di constatare soprattutto su Facebook e Instagram. Tuttavia, ...

Ecco le nuove cover Disney per smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A : Alzi la mano chi non ha almeno un film Disney nella propria lista dei migliori film da guardare. Se siete fan dei cartoni e dei film prodotti dall’azienda americana e possedete un Samsung Galaxy S10, oggi è il vostro giorno fortunato. Il colosso coreano ha finalmente reso disponibili i nuovi case targati Disney da abbinare all’ultimo smartphone della serie Galaxy, così come a quelli che fanno riferimento alla gamma A. In linea con ...

Samsung - con il Galaxy S10 - vince il premio “Best Wi-Fi Innovation” 2019 : La strategia di Samsung di puntare sempre al massimo quando si parla dei componenti hardware da inserire nei suoi prodotti l’ha portata ancora una volta a vincere un prestigioso premio. Si parla del Best Wi-Fi Innovation Award 2019, riconoscenza che le è stata concessa per la presenza del modulo Wi-Fi 6 presente all’interno del Samsung Galaxy S10. Come si apprende da quanto dichiarato da Samsung stessa, il chip Wi-Fi dell’S10 è ...

I Samsung Galaxy S11 potrebbero avere una funzionalità che sa di futuro lontano : Samsung potrebbe essere al lavoro su qualcosa di veramente interessante: una docking station per smartphone capace di proiettare immagini olografiche con le quali l’utente sarebbe in grado di interagire. E se tutto questo fosse già possibile su Samsung Galaxy S11? Andiamo a scoprire i brevetti. Samsung Galaxy S11 potrebbe portare tante novità nella fascia premium del mercato Android e dare una bella sterzata alla gamma S del produttore: ...

Nuovi temi esclusivi gratuiti per Samsung Galaxy Fold sono disponibili sul Galaxy Store : Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold è finalmente disponibile per l’acquisto e offre un’esperienza software analoga ad altri dispositivi Galaxy, incluso il supporto per Nuovi temi esclusivi che ora sono disponibili per il download. Come prevedibile questi temi si applicano sia allo schermo principale da 7,3 pollici che a quello secondario da 4,6 pollici e anche se quelli disponibili in questo momento non sono particolarmente ...

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre è in rilascio per Samsung Galaxy A50 : Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre per il Galaxy A50 in quanto la società ha deciso di saltare alle patch di sicurezza di ottobre e sta lanciando il relativo update in alcuni paesi. L’aggiornamento con versione software A505FNXXS2ASJ1 è disponibile in Svizzera, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan e in alcuni paesi dell’Europa sud-orientale. Dal momento che siamo ancora nel mese ...

Farà di tutto per noi il Samsung Galaxy S11 : dall’analisi della pelle - allo stress e frutta : Emergono nuove indiscrezioni davvero particolari ed interessanti per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S11 appena sarà disponibile sul mercato. Dopo l'ultimo bollettino portato alla vostra attenzione pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, è importante analizzare più da vicino un'altra situazione, in quanto il top di gamma 2020 potrebbe contare su una funzionalità decisamente peculiare. Concentriamoci, ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi : Uno spettrometro a bordo di Samsung Galaxy S11? Secondo alcune voci potrebbe essere fra le novità principali dei nuovi Galaxy S, novità che consentirebbe di fare un mucchio di cose interessanti mai viste finora, o quasi. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi proviene da TuttoAndroid.

Svelati i piani futuri per gli aggiornamenti del Samsung Galaxy S10 : gli obiettivi del produttore : Le informazioni riguardanti lo sviluppo software a breve termine per il Samsung Galaxy S10 sono molteplici in questo periodo. Alle porte dello scorso fine settimana, infatti, su queste pagine abbiamo precisato importanti aspetti a proposito dell'aggiornamento di settembre, ma allo stesso tempo sono emersi in queste ore un paio di dettagli che voglio portare alla vostra attenzione. In questo modo potremo farci un'idea più precisa su quello che ...

A prezzo speciale i Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con Vodafone - fino ad esaurimento scorte : Vodafone si dimostra sempre in grande fermento, anche per quanto riguarda i prezzi dei vari smartphone del suo catalogo. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione è in continuo divenire, e quello che vale oggi potrebbe non valere domani, e così via dicendo. Le indicazioni che stiamo per fornirvi sono da ritenersi valide solo per alcuni clienti, ovvero per tutti quelli che hanno ricevuto o stanno ricevendo l'apposito SMS informativo, ...

Samsung Galaxy S7 aggiornamento Android 10 ? : Perchè il Samsung S7 non verrà aggiornato ad Android 10 ? Il motivo è semplice: Samsung ha sempre offerto solo due importanti aggiornamenti per i suoi dispositivi top di gamma ed entrambi i dispositivi li hanno già ricevuti

Aggiornamento per i Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e italiani : novità di Note 10 e patch di settembre : Arriva in Italia l'Aggiornamento per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e contenente patch di sicurezza di settembre e alcune novità dei Galaxy Note 10. L'articolo Aggiornamento per i Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e italiani: novità di Note 10 e patch di settembre proviene da TuttoAndroid.