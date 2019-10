Roma metropolitane | Zingaretti | ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’

Roma metropolitane : De Cristofaro - ‘episodio inaccettabile - governo prenda posizione’ : Roma , 1 ott. (AdnKronos) – “Tutto il governo prenda posizione sull’ inaccettabile episodio accaduto oggi a Roma : lavoratori che non avevano altra colpa se non quella di difendere il proprio posto di lavoro picchiati dalle forze di polizia, dirigenti sindacali e parlamentari feriti. Una pagina incompatibile con la democrazia, sulla quale bisogna fare luce al più presto. A Stefano Fassina e ai sindacalisti e lavoratori ...

Parrucci : futuro Roma metropolitane appeso a un filo : Roma – “Dopo le tante crisi aperte nelle aziende partecipate capitoline, anche il futuro di Roma Metropolitane rischia di essere appeso a un filo. La società comunale ha solo 24 ore di tempo per essere messa in liquidazione, mentre l’alternativa è portare i libri in tribunale e dichiarare fallimento. Le conseguenze sui lavoratori sarebbero devastanti: se nella prima ipotesi, infatti, c’è lo spettro del licenziamento per almeno ...