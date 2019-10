OneDrive Personal Vault disponibile in Italia per archiviare file in modo sicuro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Microsoft ha comunicato che, l’area super protetta diperonline, è orain tutto il mondo per tutti gli account consumer di. Inoltre,incassa nuove opzioni di archiviazione espandibili, backup automatico delle cartelle e modalità dark. Partendo da, come avevamo spiegato al momento dell’annuncio, è un’area protetta ina cui è possibile accedere solo con un metodo di autenticazione efficace o con l’autenticazione a due fattori. Occorrono impronte digitali, scansione del volto, codice PIN o codice inviato tramite e-mail o SMS. Quello che offreè un alto livello di protezione per, foto e video. Non rallenta il computer, e per accedere basta collegarsi da PC o dispositivo mobile. L’autenticazione a due fattori è solo la porta ...

