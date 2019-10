L’intervista choc di Gianna Nannini

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 1 ottobre 2019) Al settimanale “Vanity Fair”racconta: “L’unico ad avermi capito davvero a 14 anni, quando cercavo il mio posto nel mondo e mi sbattevo tra un provino e l’altro, fu Mike Bongiorno. “Questa ragazza ha qualcosa”, disse al concorso delle voci nuove”, mercoledì 2 ottobre, a pochi giorni dal lancio di La differenza, singolo di debutto del nuovo omonimo album. Si tratta del ventesimo per la rocker toscana, il primo inciso oltreoceano, a Nashville, Tennessee, dopo averlo creato in soli tre mesi a Londra, la sua città, ma non a casa bensì in una stanza in affitto: “Cercavo un posto in cui Penelope, mia figlia, non entrasse ripetendo “mamma, quando smetti di fare la cantante?” e in cui essere libera. Tutte le donne dovrebbero avere una stanza solo per respirare, immaginare, scrivere. ”Laha raccontato le difficoltà vissute quando da Siena si trasferì, ...

