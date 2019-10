La nuova giacca smart di Levi’s con Google

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019)Trucker Jacket con Jacquard bynella versione Sherpa A due anni dal lancio negli Stati Uniti della prima(la Commander Trucker Jacket),rinnovano la collaborazione con il lancio dellaTrucker Jacket con Jacquard by. “Lo scopo è sempre lo stesso”, afferma Paul Dillinger, vice presidente responsabile per l’innovazione di Levi Strauss: “Vogliamo dare al nostro cliente un capo capace di resistere al tempo e che gli permetta di tenere il telefono in tasca ed essere sempre connesso; mantenendo gli occhi sul mondo, anche se sta pedalando”. Premessa condivisa da Jacquard Threads, il progetto diAtap (Advanced Technology and Projects) nato per aggiungere a oggetti che già esistono e si conoscono bene un nuovo livello di connettività e interattività. il tag Jacquard dellada inserire nel jack ...

