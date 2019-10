Genova | Conte al varo del primo impalcato sul Polcevera | «Cronoprogramma rispettato»

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando" : Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico", sulla revoca delle concessioni ha detto che il procedimento è in corso e "non...

Nuovo ponte a Genova - Conte : “Simbolo della rinascita” : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Genova per partecipare alla cerimonia del varo del primo impalcato del Nuovo viadotto sul Polcevera. Presente anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. “L’ultima volta che sono stato qui era il 14 agosto, in occasione dell’anniversario di questa tragedia, e proprio da questo cantiere dissi che Genova era il ...

Genova - Conte : rinascita si concretizza : 11.04 "La rinascita si sta concretizza ndo, grazie allo spirito di squadra tra pubblico e privato che può dare grandi cose per il Paese", ha detto il premier Conte alla cerimonia per il via alla ricostruzione del ponte sul Polcevera. "La soddisfazione di questo momento però non ci fa dimenticare le 43 vittime del crollo del Morandi. L'impegno del governo è lavorare affinché la ristrutturazione straordinaria di tutte le infrastrutture sia un ...

Conte a Genova : Italia non vi dimentica : 12.16 "E' trascorso un anno ma il ricordo di voi non ci ha mai abbandonato" .Così il premier Conte alla commemorazione dei 43 morti del Ponte Morandi. "Il Paese non dimentica il dolore ma sa adoperarsi per rinascere. Genova è simbolo di questa forza d'animo e volontà di rinascita". "La vita di Genova riparte da qui:da una comunità che trasmette forza e solidarietà, che ha saputo prendersi per mano e camminare insieme. Genova,precipitata ...