Cuneo fiscale | con il taglio 500 euro in più l’anno in busta paga

Manovra - con il taglio del Cuneo fiscale fino a 1.500 euro l’anno in più in busta paga : Il taglio del cuneo fiscale è uno dei punti principali della nuova legge di Bilancio: il governo stanzierà 2,7 miliardi per il 2020, che diventeranno 5,4 nel 2021. Per il primo anno di applicazione, quindi, le risorse saranno poche e porteranno a un aumento del netto in busta paga (si ipotizza fino a 1.500 euro annui) solo a partire da luglio.Continua a leggere

Manovra 2020 - Def approvato : Iva congelata e taglio Cuneo fiscale : (Foto Presidenza del consiglio dei ministri) Il Consiglio dei ministri ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento programmatico che disegna il perimetro delle misure che poi saranno effettivamente inserite nella Legge di bilancio 2020: una Manovra da circa 29 miliardi di euro. Questo è quello che viene fuori dal Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) uscita allo scoperto nella serata del 30 settembre. Il ...

Manovra - stop all'Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

**Def : Conte - taglio Cuneo fiscale già dall’anno prossimo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Iniziamo già dall’anno prossimo a ridurre il cuneo fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Def - legge di Bilancio da 29 miliardi Sul Cuneo fiscale solo mini-ritocco : Una legge di Bilancio da oltre 29 miliardi di euro, necessaria a sterilizzare le clausole di salvaguardia, tagliare il cuneo fiscale di 2,5 miliardi (a partire da metà anno), finanziare alcune misure pro-imprese come Industria 4.0 e le spese Segui su affaritaliani.it

Stop Iva o taglio del Cuneo fiscale. Nella manovra c'è un buco da 5 miliardi : Quando poco prima delle dieci di domenica sera si sono aperte le porte di palazzo Chigi per il vertice di emergenza sulla manovra voluto dal premier Conte, Roberto Gualtieri si è presentato con numeri inequivocabili: all’appello mancano 5 miliardi. Tutto quello che si poteva mettere insieme sul fronte delle coperture, compresa una maxi-flessibilità da parte di Bruxelles, non basta. È in questo punto che va ...

Ipotesi Cuneo fiscale da maggio Così Gualtieri fa quadrare i conti : Partenza a aprile. Giugno, al più tardi. Un intervento modulato che permetterà di risparmiare 2,5 miliardi rispetto ai 5 preventivati. Mentre il governo è alla ricerca di 7 miliardi per non spingere oltre il 2,2% l’obiettivo di deficit Segui su affaritaliani.it

Manovra - domani aggiornamento Def nel Cdm | Gualtieri : "Sarà da 30 mld - giù Cuneo fiscale" | Bordata a Salvini : "C'è il conto del Papeete" : Nella Manovra finanziaria ci sarà una "revisione della spesa" ma senza "tagli a scuola, sanità, università". Lo assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che aggiunge: "Il deficit si collocherà in una saggia via di mezzo tra 2% e 2,4%, non aboliremo Quota 100"

Manovra : più flessibilità - deficit al 2 - 2% «Cuneo fiscale - taglio graduale» : Il ministro dell'Economia: «Non è serio cambiare la situazione continuamente. Quota 100 è una misura che va a esaurimento e non la aboliremo». E ha aggiunto: «C'è il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare»

Gualtieri : "Manovra da 30 miliardi Subito riduzione del Cuneo fiscale" : Roberto Gualteri, anticipa alcuni punti cardine sulla prossima Legge di Bilancio. Una manovra che dovrebbe attestarsi - ha spiegato - sui 30 miliardi di euro. "E' una cifra credibile. Ai 23 miliardi" per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato, "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Cdm". Segui su affaritaliani.it

Confcommercio dice no allo scambio più Iva/meno Cuneo : "Non serve - ridurre pressione fiscale complessiva" : Aumento dell’Iva in cambio di una riduzione del cuneo fiscale? No, grazie. È questo, in sostanza, il tono della nota con cui Confcommercio respinge l’ipotesi di aliquote differenziate o aumenti dell’imposta sul valore aggiunto.“Ci sembra si vada delineando uno scambio compensativo tra più Iva e meno cuneo fiscale. Non è quel che occorre: crescita zero e venti di recessione richiedono una ...