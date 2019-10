Attacco a colpi di spada in una scuola di Kuopio | Finlandia Un morto e 9 feriti

Lega sotto Attacco a Roma : banchetto colpito da una bomba carta : Attimi di paura e terrore a Roma. Come riportato da Il Giornale, poco dopo le 12:00, degli sconosciuti hanno lanciato una bomba carta contro un banchetto di raccolta firme in sostegno di Matteo Salvini e contro il governo Conte bis situato nei pressi di via Francesco Tovalieri, quartiere Tor Tre Tes

Una postazione di milizie appoggiate dal governo iraniano in Siria è stata colpita nella notte da un Attacco aereo : si parla di almeno 18 morti : Una postazione militare controllata da milizie finanziate e sostenute dall’Iran vicino alla città di Albu Kamal, in Siria, è stata colpita nella notte da un attacco aereo. L’Osservatorio Siriano per i diritti umani, organizzazione filo ribelli con sede a Londra, ha

Siria - Attacco aereo americano fa 40 morti : “Colpita sacca di terroristi a Idlib” : Un attacco missilistico a Idlib ha ucciso almeno 40 jihadisti. Secondo le prime informazioni, il bombardamento sarebbe opera della Coalizione internazionale a guida Usa. Intanto la Russia ha annunciato il cessate il fuoco sulla provincia della Siria nord-occidentale, teatro in questi mesi di orribili massacri. Centinaia di Siriani hanno marciato ieri verso il confine turco ma sono stati respinti con gas lacrimogeni e colpi ...

Israele ha detto di aver colpito alcuni obiettivi iraniani in Siria - per prevenire un Attacco : Israele ha confermato di aver colpito degli obiettivi militari iraniani in Siria, per prevenire un attacco che l’Iran stava organizzando per colpire il nord di Israele. La conferma dell’operazione, avvenuta sabato, è stata data dall’esercito e poco dopo ribadita dal primo

23 enti governativi del Texas sono stati colpiti da un Attacco informatico : Il 16 agosto i sistemi informatici di più di venti enti governativi del Texas (stati Uniti) sono stati colpiti da un attacco informatico. L’attacco è stato effettuato tramite l’utilizzo di un “ransomware”, un software malevolo che limita l’accesso ai dispositivi che