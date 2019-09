Episodio schock a Valle Aurelia : 13enne muore cadendo da balcone - ipotesi è suicidio : Roma – Sciagura a Roma, l’ennesima, con protagonista una giovanissima. Una 13enne è deceduta ieri sera volando giù dal nono piano di un palazzo sito in Via di Valle Aurelia. Sul caso indaga la Polizia di Stato: tra le ipotesi in campo, purtroppo, vi sarebbe anche quella del suicidio. L'articolo Episodio schock a Valle Aurelia: 13enne muore cadendo da balcone, ipotesi è suicidio proviene da RomaDailyNews.

P.Chigi in contatto con Valle d'Aosta : 20.25 Palazzo Chigi è in contatto costante con la Regione Valle d'Aosta "per avere informazioni in merito all'allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. Dal presidente Fosson - spiegano fonti della presidenza - sono arrivate ampie rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti."Non ci sono,dunque,particolari rischi".Il premier Conte si ...

La Valle d’Aosta presente alla 60ma Foire du Valais a Martigny : L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali informa che la Valle d’Aosta è presente alla 60ma Foire du

Ghiacciaio Courmayeur - radar conferma movimento 35/40 cm al giorno. Regione Valle d’Aosta : “Conte venga a vedere” : "Dai primi dati del radar si conferma un movimento del Ghiacciaio di 35/40 cm al giorno, in linea con i rilievi fatti in precedenza". Ha il sapore di un allarme quello lanciato dall'assessore al territorio della Valle d'Aosta, Stefano Borrello, spiegando che il radar "e' in fase di taratura" e che "da lunedi' ci sara' un supplemento di analisi". Raffaele Rocco, responsabile difesa suolo della Regione Valle d'Aosta, ha parlato "di evoluzione ...

Ghiacciaio - Valle D'Aosta invita Conte : 14.55 Il presidente della Valle D'Aosta, Fosson,invita a Courmayeur il premier Conte,dopo l'allerta per il Ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco. "Il problema dei cambiamenti climatici esiste e la Valle D'Aosta è un laboratorio nella gestione di queste situazioni. Invitiamo il premier Giuseppe Conte che ha fatto riferimento nel suo intervento alle Nazioni Unite a quanto sta accadendo sul Monte Bianco a venire e vedere come stiamo ...

Allerta ghiacciaio - il radar conferma un movimento di 35-40 cm : la Regione Valle d’Aosta invita Conte : “Sono confermati i valori di movimento di 35-40 centimetri al giorno, in media i dati dei giorni scorsi”. Lo ha riferito in conferenza stampa a Courmayeur l’assessore al Territorio della Regione Valle d’Aosta, Stefano Borrello, in riferimento all’Allerta per il ghiaccio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. “Da lunedì – ha aggiunto – avremo un supplemento di analisi rispetto ai primi ...

Valle dei Templi di Agrigento - visita gratis per i passeggeri del treno storico : I passeggeri del treno storico, domenica 29 settembre, potranno visitare gratuitamente la Valle dei Templi di Agrigento

“Fitte per sei ore di fila”. Anna Valle e quel problema di salute da quando è adolescente. La ex Miss Italia lo svela solo ora : L’abbiamo conosciuta a Miss Italia nel 1995, con la sua bellezza e la sua timidezza, Anna Valle è entrata nel cuore di tutti. E non lo ha più lasciato. Perché, dopo il concorso di bellezza più famoso d’Italia, Anna Valle ha iniziato a recitare e ha “spaccato”. Commesse, Soraya e Questo nostro amore sono solo alcune delle fiction che l’hanno vista protagonista e grazie alle quali si è fatta conoscere anche per il suo talento da attrice. Oggi Anna ...

Sicilia : treni storici del gusto - domenica alla scoperta della Valle dei Templi : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Appuntamento speciale questa domenica, 29 settembre, con i treni storici del gusto in Sicilia per andare alla scoperta della Valle dei Templi di Agrigento. Si parte alle 9.10, dalla stazione di Caltanissetta centrale - fermate intermedie a Serradifalco (9.34), Canicatt

L’Armenia vuole diventare la Silicon Valley del Caucaso : Il centro Tumo per le tecnologie digitali a Yerevan, in Armenia (foto: Kay Nietfeld/dpa picture alliance via Getty Images) Roma – Ai tempi dell’Unione sovietica l’Armenia era, si direbbe oggi, la Silicon Valley della galassia di repubbliche che orbitava intorno a Mosca. I suoi laboratori sfornavano il 40% dei computer mainframe per l’esercito. E nella capitale, Yeretav, il blindatissimo Istituto di ricerca informatica era ...

Governo - Richetti : “In Emilia Romagna discutono con Di Maio? Pd irriconoscibile - passa tutto in caValleria. Deragliamento continuo” : “Il Pd è irriconoscibile. In Emilia Romagna discutono con Di Maio? Il video sul partito di Bibbiano? passa tutto in cavalleria? Manca solo che la Raggi tutto sommato sia stato un buon sindaco e poi le abbiam viste tutte”. Lo ha detto Matteo Richetti, da poco uscito dal Pd, intercettato da giornalisti fuori dal Senato. “Io pensavo fosse un momento di sbandamento il Governo Conte, sta diventando un Deragliamento ...

Droga a Roma - PrimaValle come Scampia : 15.23 "A Roma vengono usati sempre più minori per lo spaccio di Droga".Così il procuratore Prestipino,dopo l'operazione che ha portato a 33 custodie cautelari e che coinvolge anche due minorenni a Primavalle, periferia a nord di Roma. Nel quartiere della capitale si replicava un sistema di spaccio simile a quello di Scampia: turni e stipendi per gli spacciatori, tariffe per turni notturni, vedette e anche una pusher 13enne, figlia di una degli ...