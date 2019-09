Tutti i Joker del grande e piccolo schermo

Venezia76 - Leone d'oro a Joker - Coppa Volpi a Luca Marinelli - Gran Premio della Giuria a Polanski Tutti i premiati : Mostra del Cinema di Venezia: il Leone d'oro va a Joker di Todd Phillips, Coppa Volpi a Luca Marinelli per Martin Eden e Ariane Ascaridi per Gloria Mundi di Robert...

Il clown è divisivo, c'è chi lo ama e chi lo odia, chi lo vorrebbe agli Oscar e chi lo descrive come un'operazione di marketing neanche troppo riuscita. A pochi giorni dall'anteprima mondiale al Festival di Venezia Joker, il nuovo film di Todd Philips che arriverà al cinema il 3 ottobre, non riesce ...

Tutti i Joker del cinema e della tv (e quello di Joaquin Phoenix) : Joker ritorna a farsi vivo al cinema con il volto, la risata e l’interpretazione straordinaria di Joaquin Phoenix. Non è la prima volta che la nemesi di Batman si affaccia nel mondo della celluloide, del digitale e in tv. Era il 1966 quando compare per la prima volta sul grande schermo. Allora era interpretato da Cesar Romero che con i suoi baffi fece parlare mezzo mondo (non voleva assolutamente farseli tagliare e sotto il manto di trucco era ...