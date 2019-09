“Sì | voglio essere tua moglie!” Nozze a Uomini e Donne Proposta social per la storica

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) Si sono conosciuti negli studi dicinque anni fa (lui tronista, lei corteggiatrice), si sono reinventati (con successo) come influencer, hanno messo su casa (prima a Reggio Emilia poi a Milano), e insieme sono diventati pure genitori, di Bianca, nata nel 2017, che è andata a far compagnia ad Alessandro, nato da una precedente relazione di lei. Ora la tanto desideratadi matrimonio è arrivata: Beatrice Valli diventerà la moglie di Marco Fantini dopo quasi cinque anni di fidanzamento e la nascita della piccola Bianca. La coppia, nota al pubblico diper la partecipazione al programma, aveva vissuto un periodo di crisi proprio prima della gravidanza di Beatrice: lei e Marco si erano lasciati, ma dopo poco avevano deciso di tornare insieme e costruire una famiglia insieme al figlio della Valli, Alessandro, nato da una precedente relazione. (Continua a ...

matteosalvinimi : Sono emozionato e commosso per l’affetto che Genova mi ha dimostrato stasera. Dopo Umbria e Toscana, quanta gente a… - pdnetwork : 'Entro nel PD perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che non si sentono più rappresentati. Voglio fare… - samaIvarez : RT @HIGHSCHOOLGDR: interessanti. si svolgeranno le lezioni come sempre e ci saranno tante attività, tra cui una che voglio fare da un secol… -