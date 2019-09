Milano | 17enne molestata e minacciata con una mannaia su un tram | salvata dall' aiuto di

Milano : San Patrignano pronta ad accogliere 17enne incinta trovata in bosco Rogoredo (2) : (AdnKronos) - Il presidente della comunità di San Patrignano sottolinea che "oggi arrivano ragazzine a tutti gli effetti tossicodipendenti a cui si sommano tutti i disagi e i problemi comportamentali. Allo stesso tempo ben conosciamo il dramma di madri tossicodipendenti che da noi si ritrovano e sco

Milano : San Patrignano pronta ad accogliere 17enne incinta trovata in bosco Rogoredo : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - La comunità di San Patrignano è disponibile ad accogliere la 17enne incinta trovata nel bosco di Rogoredo, alla periferia di Milano, come raccontato dal 'Corriere della Sera'. Piero Prenna, presidente della comunità di San Patrignano, spiega che "nel caso in cui la raga