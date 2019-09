ATP Pechino – Khachanov in due set su Cuevas | il russo avanza agli ottavi dopo un duro

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Karendi finale dell’ATP di: il tennistasupera Pabloin due set Servono 1 ora e 33 minuti a Karenper superare i sedicesimi di finale dell’ATP di. Il tennista, attualmente numero 9 del ranking mondiale maschile, nonché testa di serie numero 4 del torneo asiatico, si è imposto in due set sull’uruguagio Pabloha vinto 6-2 il primo set in mezz’ora di gioco, dovendo sudarsi il passaggio del turno nel secondo periodo di gioco, vinto al tie-break per 9-7. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo ATPin due set su: iluntie-break SPORTFAIR.

sportface2016 : Ecco quando seguire il match tra #Berrettini e #Murray - #ChinaOpen - TennisWebMag : Oggi in campo a Tokyo e Pechino, nei due Atp 500 settimanali, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il primo troverà i… - Primapressit : Tennis: all’ATP di Pechino l’azzurro Matteo Berrettini incontra il campione Slam, il britannico Andy Murray… -