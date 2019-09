Adesso sarà Facebook a dirci | “Ma come ti vesti?”

Mondiali di basket 2019 – Adesso è ufficiale : Melli non sarà in Cina con gli azzurri : L’Italia della pallacanestro dovrà fare a meno di Nicolò Melli ai prossimi Mondiali di basket che si disputeranno in Cina Nicolò Melli non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’atleta, operatosi al ginocchio il 27 giugno scorso, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. A Niccolò vanno i migliori auguri di pronta guarigione e il grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in NBA. Dopo due giorni di ...