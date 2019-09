20 curiosità per i 20 anni del wi-fi

Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) Foto: Pixabay Tutto è cominciato il 30 settembre 1999, quando lo standard LAN wireless 802.11b è diventato accessibile al pubblico. È quello il momento in cui milioni di persone in tutto il mondo iniziano a familiarizzare con la sigla wi-fi e l’internet senza fili, che aggiungerà un tassello definitivo all’Essere digitali preconizzato da Nicholas Negroponte. Ventidi storia che sono anche, inevitabilmente, un catalogo di. Almeno 20… 1. Il primo wi-fi? Alle Hawaii. Il precursore del wi-fi è nato in un luogo fortunato. Alohanet il sistema pionieristico di computer in rete, che – spiega un documento distribuito da Cisco in occasione dell’versario – “ha posto le basi per lo sviluppo della comunicazione senza fili e successivamente anche dell’emergere delle reti wi-fi” è stato sviluppato presso l’Università delle Hawaii. Correva l’anno 1971. 2. ...

