Sarà una manovra da 30 miliardi Non toccheremo quota 100 e Reddito di

Ciclismo - Mondiali 2019 - Davide Cassani : “Sarà una corsa diversa. Forse all’Italia va ancora meglio” : Davide Cassani accoglie con un certo ottimismo la notizia del cambio di percorso ai Mondiali nello Yorkshire, spiegando ai microfoni della Rai come la situazione possa perfino giovare ai colori italiani. Rimane, comunque, dubbioso sui tempi della comunicazione, anche considerando che si sapeva già dalla sera di ieri che il percorso poi cancellato era allagato. Così il ct dell’Italia: “Già ieri mi ero accorto che alcune strade erano ...

Spazio - Tito Stagno : “Certamente torneremo sulla luna - saranno i cinesi i primi a sbarcare di nuovo” : “Certamente torneremo sulla luna: io credo che per primi ci arriveranno i cinesi, perché sono molto avanti, stanno mandando anche sulla faccia nascosta della luna alcune sonde, e credo che abbia proprio l’idea di creare una colonia“. Lo ha detto Tito Stagno, il giornalista Rai che raccontò in diretta per l’Italia lo sbarco del 20 luglio 1969, intervenendo al Wired Next Fest di Firenze. “Per quanto riguarda Marte ...

Moggi : attento Napoli - contro il Brescia non Sarà una passeggiata : Su Libero, Luciano Moggi analizza le partite della sesta giornata di campionato e trae già qualche indicazione dalla classifica. In testa l’Inter, a punteggio pieno dopo cinque partite, con due punti in più rispetto alla Juve. A ridosso delle due, per gli altri due posti in Champions, ci sono Napoli e Atalanta. “Classifica che sembra già voler dare indicazioni su come potrebbe essere alla fine del campionato, a seconda che a ...

Atletica - Mondiali 2019. Sara Dossena in lacrime : “Sono svenuta per il caldo e mi sono ritirata. Ha senso una gara così?” : Sara Dossena si è ritirata dopo il 12esimo chilometro nella Maratona dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurra poteva essere un’outsider per le strade di Doha ma la bergamasca ha dovuto alzare bandiera bianca proprio nelle prime battute di gara. Inizialmente si pensava che la bergamasca avesse deciso di terminare anticipatamente la propria fatica a causa dell’annunciato problema a un piede e invece all’origine del ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari Sarà seguita da una nutrizionista per perdere qualche chilo : Tina Cipollari non ha mai negato di essere una donna in carne, molto formosa e anche con qualche chilo di troppo. Ha sempre confessato di essere una buongustaia e spesso dietro le quinte di Uomini e Donne è stata beccata mentre era intenta a fare un sostanzioso spuntino. In molti, nel corso degli anni e delle puntate le hanno fatto apprezzamenti e complimenti sul suo aspetto fisico e sulle sue morbide forme. Quest'anno, durante la prima puntata ...

Allerta ghiacciaio - il sindaco : “Domani Sarà aperta una via alternativa” : Da domani verrà aperta una via alternativa alla strada comunale della Val Ferret, chiusa per il pericolo di crollo del ghiacciaio Planpincieux. Lo ha confermato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. Il percorso sterrato, riservato ai residenti e ai gestori delle attività, potrà essere utilizzato giorno e notte perché si trova lontano dall’area in cui potrebbe cadere il ghiaccio. L'articolo Allerta ghiacciaio, il sindaco: ...

Maserati - La "Levantina" Sarà prodotta a Cassino - nel 2020 una nuova sportiva : La Maserati ha ufficialmente svelato i dettagli del programma produttivo inserito nel nuovo piano industriale per il 2020-2023, annunciato dai vertici del gruppo FCA in occasione della conference call sui risultati del secondo trimestre. Le molte indiscrezioni circolate finora sul fronte dei prodotti hanno ora trovato conferma: un esempio è lallocazione alla fabbrica di Cassino della nuova Suv compatta, un modello finora noto come ...

Sara Croce : per l’ex Madre Natura arriva una grande novità : Sara Croce: per l’indimenticabile Madre Natura di Ciao Darwin sta per arrivare una grande novità Così piccola, già così famosa. Sara Croce, classe 1998, per i tantissimi seguaci di Ciao Darwin è stata definita, senza ombra di dubbio, la Madre Natura più bella di tutte. E come dargli torto? La modella, infatti, ha un fisico […] L'articolo Sara Croce: per l’ex Madre Natura arriva una grande novità proviene da Gossip e Tv.

Xiaomi Mi MIX Alpha avrà una cover protettiva ufficiale : come Sarà realizzata? : Xiaomi conferma che il futuristico Xiaomi Mi MIX Alpha, lo smartphone con display avvolgente, avrà una cover protettiva ufficiale. L'articolo Xiaomi Mi MIX Alpha avrà una cover protettiva ufficiale: come sarà realizzata? proviene da TuttoAndroid.

Il Talento di Mr. Ripley Sarà una serie tv con Andrew Scott - nuovo progetto per il “prete sexy” di Fleabag : Il clamoroso succeso di Fleabag ha dato slancio immediato alla carriera di Phoebe Waller-Bridge, che appena due giorni fa ha firmato un contratto multimilionario con Amazon Studios, e adesso le cose sembrano mettersi bene anche per Andrew Scott. Messi da parte gli abiti talari del prete sexy, infatti, l'attore britannico è pronto a vestire quelli di Tom Ripley nel nuovo adattamento televisivo de Il Talento di Mr. Ripley – The Talented Mr. ...

Perché non ci Sarà una seconda stagione di Chernobyl - nonostante il successo da Emmy Award : Non è mai stata nelle intenzioni dei creatori e la vittoria agli Emmy non ha cambiato i loro piani: non ci sarà una seconda stagione di Chernobyl, la miniserie rivelazione dell'anno che ha raccontato il disastro ecologico del 1986 e le sue devastanti conseguenze tra omertà di Stato e passione civile di alcuni isolati eroi. Una produzione HBO e Sky Original che ha incantato il pubblico e suscitato un coro unanime di critiche entusiaste: con ...

Epilessia : approvato in Europa il primo farmaco a base di cannabis - Sarà utile per una specifica patologia : La Commissione Europea ha approvato per la prima volta un farmaco a base di cannabis, l’Epidiolex, indicato per il trattamento di due forme rare ma gravi di Epilessia, la sindrome di Dravet e quella di Lennox-Gastaut. L’Epidiolex si presenta in forma liquida da assumere per bocca, come fosse uno sciroppo, non contiene la componente psico-attiva della cannabis, il tetraidrocannabinolo (thc), ma il cannabidiolo. Il farmaco è stato testato in ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno la mia ultima gara. Voglio una famiglia e normalità” : Federica Pellegrini e le Olimpiadi: un amore contrastato per la campionessa veneta del Nuoto in piscina tra soddisfazioni immense (oro nei 200 sl a Pechino) e delusioni altrettanto importanti (i podi mancati a Londra 2012 e a Rio 2016). Ecco che il successo storico nelle sue quattro vasche ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha riacceso ulteriormente quella fiamma e il sogno del suggello a Cinque Cerchi non avrebbe eguali, essendo anche ...

