La Roma passa a Lecce | decide Edin Dzeko | ma che fatica

La Roma passa a Lecce - la Lazio travolge il Genoa : I tifosi Romanisti ringraziano Edin Dzeko. La Roma vince a Lecce grazie al quarto gol in campionato del suo centravanti,

Roma : straniero accoltella vigilante - lo disarma e si uccide nella metro B Tiburtina. Digos indaga sul suo passato. Grave la guardia giurata accoltellata al collo : Uno straniero ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e poi ha usato la sua pistola per spararsi e uccidersi. È successo a Roma, nel tunnel della metro B alla stazione...

Super Atalanta passa all’Olimpico : bruciante sconfitta per la Roma : La Dea espugna l’Olimpico. L’Atalanta si impone in modo netto in casa della Roma in uno dei big match della

Governo - Richetti : “In Emilia Romagna discutono con Di Maio? Pd irriconoscibile - passa tutto in cavalleria. Deragliamento continuo” : “Il Pd è irriconoscibile. In Emilia Romagna discutono con Di Maio? Il video sul partito di Bibbiano? passa tutto in cavalleria? Manca solo che la Raggi tutto sommato sia stato un buon sindaco e poi le abbiam viste tutte”. Lo ha detto Matteo Richetti, da poco uscito dal Pd, intercettato da giornalisti fuori dal Senato. “Io pensavo fosse un momento di sbandamento il Governo Conte, sta diventando un Deragliamento ...

Serie A - Llorente lancia il Napoli : 4-1 al Lecce. Dzeko all’ultimo respiro e la Roma passa a Bologna. La Sampdoria manda k.o. il Torino : È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano. I giallorossi, invece, piegano il Bologna nel recupero grazie a un colpo di testa di Edin Dzeko. Anche a Genova la decide una punta: è Manolo Gabbiadini che rialza la ...

Batman compie 80 anni : da Roma a Tokyo passando per NY - acceso il bat-segnale in tutto il mondo. Ecco le immagini : Da Roma a Tokyo, passando per New York, Londra e Melbourne, tutto il mondo ha voluto offrire il proprio tributo ad uno dei super eroi più amati: Batman, che oggi compie 80 anni. Il ‘bat-segnale’, che nei fumetti e nei film è proiettato da un faro sui muri delle città per chiedere l’intervento dell’uomo-pipistrello, ha celebrato il compleanno del personaggio della DC Comics. Tredici le capitali mondiali che hanno ospitato ...

Gela : Mancuso (Fi) - ‘su base Eni impegno rispettato - ora palla passa a Roma’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “A seguito del tavolo tecnico di ieri a Palazzo di città, circa la vertenza sul nodo dei lavori della base gas di Eni a Gela, un punto è stato chiaro e condiviso: occorre il parere che la soprintendenza regionale al mare deve rilasciare”. Così in un anota il coordinatore di Fi a Caltanissetta Michele Mancuso. Alla presenza del Sindaco, Lucio Greco, delle sigle sindacali, di Eni, di Sicindustria ...

Calciomercato Roma - Mkhitaryan sbarca oggi nella Capitale : definito il suo passaggio in giallorosso : Il giocatore armeno sbarcherà nella mattinata di oggi in Italia, pronto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso La Roma ha il suo nuovo esterno d’attacco, si tratta di Henrik Mkhitaryan che questa mattina sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il giocatore armeno arriva dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto, ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : completato il quadro dei quarti di finale - fuori la Romania - passa l’Olanda con il brivido : Si sono conclusi gli incontri della prima fase femminile degli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. In particolare, oggi è toccato scendere in campo ai raggruppamenti B e D. per altri sei incontri dopo gli altrettanti di ieri, che hanno fatto registrare l’uscita di scena dell’Italia. Per quel che riguarda la giornata odierna, a subire l’onta dell’eliminazione è la Romania, ...