Giancarlo Giorgetti | Complotto contro la Lega? In Ue volevano sterilizzare

(Di domenica 29 settembre 2019) Non usa direttamente la parola “”, ma non nasconde che tanti indizi lo inducono a ritenere che i poteri forti, in Italia e in Europa, abbiano voluto far fuori Matteo Salvini e ladal Governo. Perè “assolutamente chiaro” che ci sia una guerra politicail Carroccio in Ue. Ospite di Mezz’ora in più, su Raitre, l’ex sottosegretario leghista ripercorre gli ultimi giorni del Governo gialloverde: “C’è una concatenazione di avvenimenti che dimostra come qualcosa doveva essere fatto perSalvini e il voto degli italiani e mettere su un Governo amico dell’Europa” afferma, che porta a dimostrazione di questo “anche i tempi della gestione della crisi nel momento in cui Conte doveva dimettersi intorno al 7-8 agosto e, invece, aspetta la riunione ...

