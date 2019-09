Formula 1 | Hamilton mette le cose in chiaro | “non mi sento affatto fortunato | vi spiego

Formula 1 – Hamilton applaude il team - Bottas sereno e Leclerc schietto : le parole dei protagonisti del Gp di Sochi : Hamilton si congratula col team, Bottas pensa a migliorarsi e Leclerc spiega il team radio dopo il sorpasso di Vettel: le parole dei piloti dopo il Gp di Russia Clamorosa doppietta Mercedes, oggi a Sochi: Lewis Hamilton ritrova il sorriso, e la vittoria, grazie ad un problema al motore che ha costretto Vettel al ritiro e ha permesso al britannico di effettuare il pit stop durante la virtual safety car. Alle spalle di Hamilton si è piazzato ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia di Formula 1 : La gara è stata decisa dal ritiro di Sebastian Vettel, che ha permesso alle Mercedes di restare in testa davanti a Charles Leclerc

Formula 1 – Sensazioni contrastanti per Vettel e Hamilton : le parole dei due rivali durante la parata del Gp di Sochi : Vettel pronto a balzare subito avanti alla partenza, Lewis Hamilton preoccupato: le Sensazioni dei due rivali durante la parata del Gp di Sochi E’ tutto pronto a Sochi per la partenza del Gp di Russia: Charles Leclerc ha conquistato ieri la prima casella della griglia, lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. La prima curva sarà decisiva, dopo la partenza, ed in casa Ferrari l’obiettivo al primo giro è quello ...

Formula 1 – Hamilton ‘minaccia’ le Ferrari : “abbiamo una strategia per mettergli pressione” : Lewis Hamilton promette battaglia: le parole del britannico della Mercedes dopo la pole position di Leclerc in Russia Charles Leclerc ha conquistato ieri, in Russia, la quarta pole position consecutiva: il monegasco della Ferrari si è piazzato davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel. Il team di Brackley adesso è sempre più consapevole della velocità della Ferrari, che sta diventando sempre più una minaccia. Nonostante ...

Formula 1 – Gomme e strategie - Hamilton svela : “Ferrari veloce - userà le soft. Noi partiamo con le medie perchè…” : Lewis Hamilton fa luce sulla strategia Mercedes in vista della gara di Sochi: il pilota britannico spiega il motivo per il quale userà le medie per ‘controbilanciare’ le soft della Ferrari Dopo un anno passato a dominare il Mondiale di Formula 1, da diverse gare Hamilton è costretto ad inseguire le Ferrari. Prima Leclerc, poi Vettel, sono stati capaci di metterlo in difficoltà tanto nelle gare quanto nelle qualifiche. A Sochi, ...

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Sochi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...

Formula 1 – Leclerc brucia tutti - Hamilton si mette in mezzo alle Ferrari : la griglia di partenza del Gp di Russia : Quarta pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la sesta in questa stagione, ottenuta davanti a Hamilton e al compagno di squadra Vettel Charles Leclerc è senza dubbio l’uomo da battere al momento nelle qualifiche, il pilota monegasco infatti conquista la pole position anche in Russia, ottenendo così la quarta consecutiva dopo Spa, Monza e Singapore. Un filotto pazzesco per il giovane driver del Cavallino, che dimostra di averne ...

Formula 1 – Hamilton fa la danza della pioggia : “perdiamo 8 decimi dalla Ferrari - spero che la pista sia bagnata” : Lewis Hamilton chiude al quarto posto le FP2 di Sochi: il pilota Mercedes è consapevole della difficoltà nel competere con la Ferrari sul rettilineo e spera in un tracciato bagnato dalla pioggia Lewis Hamilton chiude al quarto posto le FP2 di Sochi, alle spalle del duo di testa Verstappen-Leclerc, nonchè del compagno di squadra Bottas. Dietro di lui Vettel ha tutta l’aria di poter migliorare il proprio tempo. Un weekend che dunque si ...

Formula 1 – Lewis Hamilton dal cuore d’oro - il post per il fratello è commovente : “è nato con paralisi cerebrale - ma…” : Lewis Hamilton dolcissimo sui social: il post per il fratello disabile è commovente Sono attualmente in corso le prime libere del Gp di Russia: i piloti della Formula 1 sono tornati in pista a Sochi per un nuovo appuntamento stagionale dopo la doppietta Ferrari di Singapore, che ha regalato a Vettel la prima vittoria stagionale, dopo oltre un anno di digiuno. Lewis Hamilton, che a Marina Bay ha chiuso ai piedi del podio, è motivato a far ...

Formula 1 – Lewis Hamilton scaramantico? Il britannico non si monta la testa : “non sarò il favorito per le prossime gare” : Lewis Hamiltonnon si monta la testa e rimane con i piedi per terra nonostante il largo vantaggio sui rivali: le parole del britannico alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore la Ferrari ha conquistato domenica scorsa la sua prima doppietta stagionale, con Vettel alla sua prima vittoria nel 2019, dopo oltre un anno, e Leclerc secondo. Lewis Hamilton ha chiuso la sua gara di Marina Bay ai piedi del podio, ma continua a mantenersi saldamente ...

Formula 1 - Hamilton distrugge i vertici del circus : “le regole per il 2021? Le fa chi non ha mai corso…” : Il pilota britannico ha espresso la propria contrarietà alle regole che dovrebbero essere introdotte nel 2021, lanciando una velenosa frecciatina Un occhio sul presente e un altro sul futuro, per capire quale piega stia prendendo la Formula 1. Lewis Hamilton non pare affatto contento di quelle che potrebbero essere le regole nel 2021, novità sorprendenti che potrebbero addirittura rallentare le monoposto piuttosto che renderle più ...

Formula 1 - Lewis Hamilton durissimo contro il Gp di Singapore : “è stato quasi più noioso di Monaco” : Il pilota britannico non ha usato mezze misure per criticare il tracciato di Marina Bay, sottolineando come non favorisca affatto i sorpassi Il risultato ottenuto in pista non ha certo aiutato, ma Lewis Hamilton ha usato parole davvero dure per definire il tracciato di Singapore. Il pilota della Mercedes lo ha considerato davvero noioso al pari di Montecarlo, dove i sorpassi sono pressoché impossibili. Lapresse/AFP Una situazione che ha ...

Formula 1 - Hamilton adesso ha ‘paura’ delle Ferrari : “sarà molto complicato batterle per un preciso motivo” : Il pilota inglese ha parlato della nuova competitività della Ferrari, ammettendo che sarà complicato batterla da qui a fine stagione Tre vittorie nelle ultime tre gare, la Ferrari sta letteralmente dominando questa seconda parte di stagione, tenendo sistematicamente dietro sia la Mercedes che la Red Bull. Prima i successi di Leclerc a Spa e Monza, poi la doppietta di Singapore con Vettel davanti al monegasco, utile per mettere fine ad un ...