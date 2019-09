Violento terremoto di magnitudo 6.6 davanti alla costa del Cile [MAPPE e DATI] : Un terremoto di magnitudo Mwp 6.6 è avvenuto oggi, 29 settembre, nella zona al largo del Cile alle 12:57:53 (ora locale) (le 17:57 in Italia) ad una profondità di 13 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe dell’evento sismico. L'articolo Violento terremoto di magnitudo 6.6 davanti alla costa del Cile [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Maule (fiume Cileno) : Il Maule è uno dei fiumi più importanti del Cile e, per estensione di bacino, uno dei maggiori fiumi del paese. Il Maule è fortemente collegato alla storia del Cile già dal tempo preispanico,...

Santiago del Cile : Santiago del Cile o semplicemente Santiago è la capitale e il centro urbano più importante del Cile. L'area metropolitana della città è stata denominata Gran Santiago e corrisponde al capoluogo...

Violenta scossa di terremoto in Cile : avvertita anche nella capitale Santiago : Una Violenta scossa tellurica si è verificata poco fa, esattamente alle ore 17.57, (italiane) in Cile.? Il sisma, di magnitudo 6.8/7.0 (dato da confermare) sulla scala Richter dalle prime...

Mario Martone : "DiffiCile cambiare il mondo. Ma le illusioni sono la cosa per cui vale la pena vivere" : “La forza delle illusioni è la cosa per la quale vale la pena vivere”. Sembra essere diventato un messaggio universale che accomuna molti dei film di Mario Martone, regista napoletano di lungometraggi di successo: Capri Revolution, Noi Credevamo, Il giovane Favoloso, L’amore molesto, solo per citarne alcuni.A spingere, infatti, Antonio Barracano, protagonista della pellicola Il Sindaco di Rione Sanità, celebre ...

Perché è così diffiCile fermare il tumore del pancreas : In Italia è il quinto tumore per mortalità, viene spesso diagnosticato quando è troppo tardi e non ci sono ancora esami efficaci per una diagnosi precoce

Juventus - Douglas Costa : 'Ogni giorno lontano dal campo è sempre più diffiCile' : La Juventus, oggi, si è aggiudicata un'altra preziosa vittoria imponendosi per 2-0 contro la Spal. A regalare i tre punti a Maurizio Sarri sono state le reti di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Per il numero 5 juventino quello di oggi è stato il secondo gol consecutivo ed è stato di pregevole fattura....Continua a leggere

Grey's Anatomy 16 - Krista Vernoff sulla gravidanza di Amelia Shepherd : 'Non sarà faCile' : Giovedì notte, in America, è andata in onda l'attesissima season premiere di Grey's Anatomy 16. Una puntata a lungo attesa che non ha deluso le aspettative del pubblico introducendo numerose storyline tutte da scoprire. In particolare, grande risalto ha avuto la trama che ha coinvolto Amelia Shepherd. La dottoressa, proprio negli ultimi minuti della puntata, ha scoperto di essere in dolce attesa. Una rivelazione del tutto inaspettata che ha ...

Hamilton : “La Ferrari è in modalità jet. Ma cercherò di rendere la vita diffiCile…” : Per la terza qualifica consecutiva, in Russia Lewis Hamilton si troverà accanto alla Ferrari di Charles Leclerc. A Monza e a Singapore non ci è riuscito, ma la speranza per domani è riposta nella partenza e nella distanza verso la curva 2 – la prima vera e propria curva a Sochi – per cercare di […] L'articolo Hamilton: “La Ferrari è in modalità jet. Ma cercherò di rendere la vita difficile…” sembra essere il primo ...

Juventus faCile contro la Spal : 2-0 a Torino - super-gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo : Tutto veramente troppo facile per la Juventus che, nonostante la moria di terzini (assenti Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, con Matuidi sacrificato nel ruolo di terzino sinistro), è riuscita ad avere ragione in maniera piuttosto agevole della Spal in casa per 2-0, piazzandosi momentaneamente al pri

Juve-Spal 2-0 : Pjanic-Ronaldo - tutto faCile per i bianconeri. Buffon fa 903 : giocatore con più presenze in squadre di club : Pjanic nel primo tempo, Cristiano Ronaldo nel secondo. Nel mezzo tante occasioni da gol, altrettante parate del portiere avversario e poca, pochissima sofferenza. La vittoria casalinga della Juventus contro la Spal nell’anticipo della sesta giornata di campionato, però, passerà alla storia per un altro fattore: Gianluigi Buffon, schierato titolare da Maurizio Sarri, ha superato Paolo Maldini, come giocatore con più presenze in squadre di ...

Juve-Spal 2-0 : Pjanic-Ronaldo - tutto faCile per i bianconeri. Buffon fa 903 presenze : giocatore con più presenze in squadre di club : Pjanic nel primo tempo, Cristiano Ronaldo nel secondo. Nel mezzo tante occasioni da gol, altrettante parate del portiere avversario e poca, pochissima sofferenza. La vittoria casalinga della Juventus contro la Spal nell’anticipo della sesta giornata di campionato, però, passerà alla storia per un altro fattore: Gianluigi Buffon, schierato titolare da Maurizio Sarri, ha superato Paolo Maldini, come giocatore con più presenze in squadre di ...

Linea Blu – Ventiduesima puntata del 28 settembre 2019 – Viaggio nel Cilento. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 25° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2019 | Ventiduesima puntata […] L'articolo Linea Blu – Ventiduesima puntata del 28 settembre 2019 – Viaggio nel Cilento. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Ex detenuto afferma : Per Felicity Huffman il carcere sarà diffiCile : Si prospettano settimane difficili per Felicity Huffman. La Desperate Housewife è colpevole di aver pagato una tangente di 15000 dollari per cambiare le risposte del test d’ammissione della figlia al college, nello scandalo che coinvolge diversi istituti e genitori. Il 13 settembre un giudice federale di Boston ha deciso che l’attrice dovrà scontare 14 giorni in prigione, esperienza che potrebbe rivelarsi tutt’altro che facile per la donna.\\A ...