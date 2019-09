Serena Enardu criticata ancora da Giovanni Conversano | “Fai soffrire”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 28 settembre 2019) Temptation Island Vip:attacca nuovamenteha espresso sui social diverse critiche nei confronti di, la quale sta partecipando a Temptation Island Vip insieme a Pago. Difatti l’uomo ha ritenuto opinabili diversi suoi atteggiamenti tenuti nel reality, arrivando ad accusarla di non avere alcun rispetto del suo fidanzato. Ma perchè ha tutta questa acredine nei suoi confronti? E’ stato lui stesso a spiegarlo in una lunghissima lettera pubblicata sull’ultimo numero di Di Più. Cosa ha detto? In pratica l’ha incolpata di averlo fatto passare come quello che non è dopo la fine della loro relazione. Successivamente l’ha anche attaccatapiù duramente, prendendo d’esempio proprio ciò che sta combinando nel reality: “Sei capace di far soffrire, hai paura del tempo che passa e sogni ...

carmenFashionCr : Conversano, lettera a Serena: “Per colpa tua mia madre non mi ha rivolto la parola per settimane” - AdiraiIt : Giovanni Conversano “Sono un uomo realizzato, non mi serve pubblicità” e poi doccia gelata da @giadapezzaioli9 a… - KontroKulturaa : Giovanni Conversano: nuove rivelazioni su Serena Enardu - -