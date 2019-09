Platinette contro Bastianich | “Non sei un artista!” Lite ad Amici

Fonte : lanostratv

(Di domenica 29 settembre 2019)Celebrities: ètrae JoePuntata difficile e polemica quella diCelebrities andanta in onda questo sabato sera: prima Maria De Filippi si è arrabbiata con Filippo Bisciglia e successivamente è stata la volta die Joedare vita a un litigio molto acceso. Il giudice di Masterchef è solito cantare in inglese per via del suo italiano non proprio brillante, ma questa sera ha voluto cimentarsi con un brano in italiano specificando che lo avrebbe fatto con umiltà senza voler per questo essere criticato aspramente dai giudici.: “Lei è qui per essere giudicato e io non voglio essere finta nonostante lo sia per definizione. Non faccia il modesto! Non sei un artista”.JoeadCelebrities: “Mi occupo di musica da cinquant’anni!” Joesi è esibito ad ...

