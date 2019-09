Inter vince ancora | 3-1 alla Sampdoria

Di Biagio : 'Juve favorita per lo scudetto - mi piacerebbe però lo vincesse l'Inter' : Ha pagato l'uscita anticipata agli Europei under 21, in particolar modo la mancata qualificazione alle Olimpiadi ma per anni ha fatto un gran lavoro con i giovani, lanciando tanti giocatori che poi sono diventati importanti per la nazionale italiana: parliamo ovviamente di Luigi Di Biagio, che attualmente è senza panchina e spesso lo si vede negli stadi d'Italia a seguire i match più importanti. Lo stesso ex commissario tecnico dell'under 21 è ...

L’Inter vince la causa contro Yao. Un monito per Mauro Icardi : L’Inter vince la causa contro Yao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano, che ha fatto parte dell’Inter nella stagione 2016-17 ed oggi è al Lugano, si era rivolto alla Fifa invocando l’articolo 15 per essere rimasto l’intera stagione tra tribuna e panchina. Dopo due anni e 5 pronunciamenti, il club ha avuto la meglio. Prima la Fifa e poi il Tas di Losanna hanno condannato sia il calciatore che il Lugano, multati per una ...

Serie A - cosa ci ha detto - finora - la quinta giornata : Juventus con il trequartista - l’Inter vince sempre : La quinta giornata di Serie A sta per andare in archivio. Manca all’appello solo il posticipo tra Torino e Milan, che darà indicazioni importanti sulle due squadre, che stanno attraversando un momento difficile. Ciò che è già passato ha detto tanto. Il turno infrasettimanale ci ha mostrato una Juventus che migliora piano piano. Maurizio Sarri ha sperimentato il modulo con il trequartista, come già fatto ai tempi di Empoli. Ramsey ...

Gazzetta : l’Inter può vincere perché ha capito che più della rosa conta il gruppo : Alberto Cerruti sulla Gazzetta dello Sport si interroga sui motivi per cui l’Inter è prima, ma soprattuto per cui la formazione di Conte potrebbe arrivare a vincere qualcosa in primavera. Ogni tifoso ha i suoi motivi che possono essere ricercati nei nuovi acquisti o nella guida di Conte Il motivo per cui l’Inter può tornare a vincere in primavera, e non soltanto nelle altre stagioni, è il nuovo spirito di gruppo. perché si parla spesso ...

Inter - senti Julio Cesar : “è ora di pronunciare di nuovo la parola scudetto. Conte? E’ un vincente” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato dell’avvio di campionato della squadra di Antonio Conte, esprimendo il proprio giudizio Un avvio di stagione scintillante, quattro vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica. L’Inter ha vinto anche il derby, stendendo il Milan senza problemi e proseguendo la sua marcia, cancellando così anche il mezzo passo falso in Champions League. Lapresse Tutto ...

Inter - Asamoah : “Razzismo? Ogni volta gli stessi errori. Vincere 4 partite non era semplice” : “I fatti di razzismo? Certamente dà fastidio, è da tanti anni che si sentono le stesse cose, Ogni volta si commettono e ripetono questi errori. L’Inter si sta impegnando tantissimo sotto questo punto di vista affinché queste cose non si ripetano”. E’ il pensiero di Asamoah riguardo i recenti episodi di razzismo. Eventi che hanno coinvolto il compagno di squadra Lukaku, un giocatore che ha sorpreso il centrocampista ...

Striscia la Notizia – Tapiro d’oro a Wanda Nara : l’Inter vince il derby anche senza Icardi! : L’Inter vince il derby anche senza Mauro Icardi e Wanda Nara si vede recapitare un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia Negli ultimi anni Mauro Icardi ha rappresentato la prima, a volte anche la sola ed unica, opzione offensiva dell’Inter, risultando decisivo spesso e volentieri nelle vittorie dei nerazzurri, derby compreso. Il suo addio avrebbe dovuto lasciare un vuoto al centro dell’attacco della squadra di Antonio ...

#SerieATwitterClub - Milan-Inter vince il il 4° turno di Serie A : Tante emozioni nel quarto turno di Serie A TIM, che come ogni lunedì porta al consueto #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sulla giornata appena conculsa, che mette in risalto le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della quarta giornata è inevitabilmente il derby tra Milan e Inter, che con 16.745 tweet […] L'articolo #SerieATwitterClub, Milan-Inter vince il il 4° turno di Serie A è stato realizzato da ...

Milan provinciale - così vince sempre l’Inter. Ormai del derby di Milano è rimasto solo il tifo : La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo il derby di Milano praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio ...

Inter - senti Icardi : “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare” : Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha ...

Icardi - frecciata all’Inter : “al Psg per vincere qualche trofeo” : “Era il mio settimo anno all’Inter e il mio sogno era giocare la Champions League con quella squadra e si e’ realizzato, ma non ho vinto nulla. Era arrivato il momento di giocare in una squadra che vince trofei, una come il Psg”. Sono le parole dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, adesso al Psg, rilasciate ai microfoni dell’emittente francese Canal plus. “Sono venuto per restare, ...

Icardi : «In 7 anni all’Inter non ho vinto niente - al Psg sono in un club vincente» : Mauro Icardi ha rilasciato un’intervista a Canal Plus. Intervista che, se possibile, chiude ulteriormente i rapporti tra il centravanti argentino e l’Inter. Dichiara Icardi: «sono stato sette all’Inter, sognavo di giocare la Champions con quella maglia. L’ho realizzato ma non abbiamo vinto niente. Era arrivato il momento di andare in un club che conquista titoli. Finalmente sono al Psg, un club con tanti campioni, era ...

L'Inter vince il derby contro il Milan : Brozovic re di Milano : L'Inter vince il derby di Milano contro il Milan e resta in testa alla classifica con dodici punti raccolti nelle prime quattro giornate, a punteggio pieno. A decidere il match i due uomini più discussi in questa settimana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, protagonisti di una discussione accesa negli spogliatoi dopo la gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Il centrocampista croato ha portato in vantaggio i nerazzurri con un tiro ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...