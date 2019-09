Fotografa una donna morta in strada | vigile a processo per vilipendio di cadavere

Google Fotografa il suo balcone dove sono stese le sue mutande - incredibile cosa fa una donna : Una donna ha fatto causa a Google perché per caso ha scoperto che era stato fotografato il balcone della sua casa dove erano stese le mutande. La donna se ne è accorta perché ha cercato, per curiosità, l’indirizzo della sua casa e ha visto il suo balcone e le sue mutande stese. A quel punto ha perso la serenità come lei stessa racconta“sono stata assalita dall’ansia di poter essere vittima di crimini a sfondo sessuale. Per questo ...

Una Fotografa svolge un lavoro sui senza tetto e la sua vita viene sconvolta da ciò che le accade : Una donna, Diana Kim, è una fotografa ad Honolulu, alle Hawaii, e un giorno ha deciso di fare un lavoro sui senza tetto documentando, con gli scatti fotografici, la loro vita. Durante uno dei giorni trascorsi per strada ad immortalare i senza tetto, ha trovato suo padre del quale non aveva più notizie da tantissimo tempo che, ormai affetto da una grave schizofrenia, non l’ha riconosciuta neppure. La donna non si è data per vinta ed è ...

Christian Natale-Hjorth sarebbe stato bendato e ammanettato perché dava testate contro il muro - secondo una memoria difensiva del carabiniere che lo aveva Fotografato : Christian Gabriel Natale-Hjorth, il 19enne statunitense accusato di concorso in omicidio insieme a Elder Finnegan Lee per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, dopo essere stato fermato e portato in una caserma di Roma sarebbe stato bendato e ammanettato

Si fa Fotografare per una pubblicità ma quando scopre la verità prende una decisione drastica : Una donna anziana, Maria Cisto di Savoca in provincia di Messina, era stata contatta da una importantissima azienda pubblicitaria americana, la Kenar Enterprise di New York per posare per una pubblicità contro l’AIDS. O almeno così le avevano detto. La donna, insieme ad altre sue coetanee, avrebbero dovuto posare per alcuni scatti insieme alla top model Linda Evangelista. La donna era stata ben lieta di far parte di questo ...