Formula 1 – Leclerc | umiltà e talento | “paragone con Schumacher? Lui è una leggenda | io

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Formula 1 - a Sochi Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio di Russia 2019 : Ferrari in pole position con Leclerc nel Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1. Il Gp di Domenica caratterizzato dal meteo...

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Sochi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1 : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1, in programma domenica pomeriggio all’autodromo di Sochi. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce e ha ottenuto la sua

Formula 1 – Leclerc brucia tutti - Hamilton si mette in mezzo alle Ferrari : la griglia di partenza del Gp di Russia : Quarta pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la sesta in questa stagione, ottenuta davanti a Hamilton e al compagno di squadra Vettel Charles Leclerc è senza dubbio l’uomo da battere al momento nelle qualifiche, il pilota monegasco infatti conquista la pole position anche in Russia, ottenendo così la quarta consecutiva dopo Spa, Monza e Singapore. Un filotto pazzesco per il giovane driver del Cavallino, che dimostra di averne ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “Verstappen davanti? Sorpreso di non vederlo a Singapore. Gran feeling con la Ferrari” : Charles Leclerc si conferma sui buoni livelli dell’ultimo periodo e chiude al secondo posto le FP2 di Sochi: il pilota Ferrari si sente a suo agio sulla monoposto e scocca una frecciatina a Verstappen È solo venerdì e i piloti vogliono prendere confidenza con la pista, ma le FP2 di Charles Leclerc fanno ben sperare per il weekend. Il pilota Ferrari, dopo 2 primi posti a Spa e Monza, ed un secondo posto a Singapore, è deciso a non ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp2 : Verstappen vola in testa - Leclerc a +0.3 : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere Gp Russia 2019 Sochi live: tempi e classifica della sessione. Fp2: Verstappen balza in testa, Leclerc insegue.

Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Verstappen il più veloce in Russia - Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI] : Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia: bene Leclerc e Bottas E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Russia : Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti - Mercedes già staccate [TEMPI] : Il pilota monegasco comincia al meglio la prima sessione di prove libere del Gp di Russia, chiudendo al comando davanti a Verstappen e Vettel. Mercedes già staccate Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, il pilota monegasco ferma il cronometro sull’1:34.462, precedendo di soli 82 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Lapresse Prestazione solida per il giovane driver ...

Formula 1 – Leclerc furioso a Singapore - Charles ammette : “in certe situazioni devo controllarmi di più” : Leclerc ammette di aver sbagliato domenica scorsa a Singapore: le parole del monegasco sull’irato team radio in gara a Marina Bay Dopo la splendida doppietta della Ferrari a Singapore, con la prima vittoria stagione di Vettel ed il secondo posto di Leclerc, i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista, a Sochi, senza riposare. Si corre domenica infatti il Gp della Russia e i campioni delle quattro ruote sono pronti a darsi ...

Formula 1 – La vittoria di Vettel e la non reazione di Leclerc a Singapore - Rosberg non ha dubbi : “in Ferrari ci saranno fuochi d’artificio” : Nico Rosberg commenta la doppietta Ferrari a Singapore: il parere dell’ex pilota Mercedes dopo la prima vittoria di Vettel nella stagione 2019 Domenica a Singapore Sebastian Vettel ha finalmente ottenuto la vittoria che tanto stava rincorrendo, quella che mancava ormai da oltre un anno. Il tedesco della Ferrari ha sfruttato l’undercut per ritrovarsi davanti al suo compano di squadra Charles Leclerc, ed il team alla fine ha ...

Formula 1 - Wolff ‘gode’ per l’ascesa di Leclerc : “vi spiego cosa potrebbe accadere in Ferrari” : Il team principal della Mercedes si è soffermato sulla rivalità tra Leclerc e Vettel, sottolineando che potrebbe avere dei risvolti positivi… per la Mercedes La rivalità sbocciata nel corso di questa stagione tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc potrebbe creare problemi alla Ferrari nel corso del prossimo anno, è questo il pensiero di Toto Wolff che, questa situazione, l’ha vissuta eccome ai tempi del dualismo in Mercedes tra ...

Formula 1 – Leclerc crede nei passi in avanti della Ferrari : “fatto progressi! Non vedo l’ora di tornare in macchina in Russia” : Charles Leclerc non vede l’ora di tornare in macchina dopo la doppietta Ferrari di Singapore: le parole del pilota monegasco alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore è finalmente arrivata la doppietta Ferrari tanto sognata e desiderata in questa stagione 2019 di Formula 1: Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la tanto rincorsa vittoria, che mancava ormai da oltre un anno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, ...

Formula 1 – Leclerc… traditore? Con Giada è finita : Charles ha una nuova fiamma - ecco Charlotte [GALLERY] : Leclerc, con Giada Gianni è finita: adesso Charles ha una nuova fidanzata, ecco chi è la bella Charlotte Charles Leclerc sta facendo tanto parlare di sè per le sue prestazioni in pista e per i fantastici risultati ottenuti di recente. Prima del Gp di Singapore, disputato ieri e vinto da Sebastian Vettel, Leclerc, secondo ieri, ha conquistato una fantastica doppietta, trionfando prima a Spa e poi a Monza. Nelle ultime ore, però, si parla ...