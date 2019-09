Auto contro un albero | morti tre giovanissimi | guidava ubriaco l' unico sopravvissuto

Auto contro un albero - morti tre ventenni : tornavano a casa dalla discoteca. Il ragazzo che guidava era ubriaco : La loro Auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un albero, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il ragazzo di 24...

Giorgia Meloni - raccolta firme contro la cittadinanza Automatica : "Mattarella fermi questo scempio" : "Il governo giallo-rosso ancora non ha capito se riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva dal primo gennaio 2020, in compenso è occupato a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati". A puntare il dito contro Pd e M5s è Gi

Incidente a Ferrara : morti tre giovani/ Auto contro platano : si salva il conducente : Incidente a Ferrara, morti tre giovani. Auto si scontra con un platino, salvo il conducente. La tragedia avvenuta la scorsa notte

Ferrara - Auto contro un albero : morti 3 ragazzi tra i 21 e i 23 anni. Ferito il giovane alla guida : Tornavano dalla discoteca, ma l’auto si è schiantata contro un albero. Sono morti così tre giovani tra i 21 e i 29 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 2.30 a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Un quarto ragazzo, che era alla guida del mezzo, è rimasto Ferito ed è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. I ragazzi erano di ritorno da un locale quando il giovane che era alla guida, all’altezza di un ...

Auto contro un albero : morti tre giovanissimi - salvo solo il conducente : Le vittime sono due ragazzi veneti e una ragazza ferrarese. Avevano tra i 21 e i 28 anni. Lo schianto poco dopo le due del...

Auto contro un albero - morti tre ventenni : stavano tornando a casa dopo la serata in discoteca : La loro Auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un albero, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il...

Fabrizio Corona - l'avvocato Chiesa contro Barbara D'Urso : "Immagini non Autorizzate - ci difenderemo nelle sedi opportune" : Un duro comunicato stampa diffuso anche a mezzo social quello firmato dall'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, contro il programma di Barbara D'Urso, Live - Non è la D'Urso, all'interno nel quale sono state trasmesse immagini non autorizzate che ritraevano l'ex re dei paparazzi nel corso di una sua partecipazione ad un evento di beneficenza organizzato dal carcere di San Vittore, nel quale è attualmente rinchiuso.l'avvocato Chiesa, a ...

Ferrara - Auto contro platano mentre tornano dalla discoteca : morti 3 giovani tra i 21 e 29 anni : Incidente nella notte a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese, che ha provocato una strage di giovani: tre ragazzi di età compresa tra i 21 e i 29 anni, Giulio Nali, Manuel Signorini e Miriam Bersellisono morti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un platano e si è ribaltata sulla carreggiata. Stavano tornando dalla discoteca. Solo l'autista è riuscito a sopravvivere all'impatto. Indagini in corso.Continua a leggere

Live - non è la D'Urso - l'avvocato di Fabrizio Corona contro Barbara D'Urso : "Immagini non Autorizzate" : "Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all'interno del carcere di San Vittore. E che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D'Urso Live - non è la D'Urso". Ivano Chi

Calabria - Auto si schianta contro un bus di linea : un morto nel cosentino : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di cui al momento non sono state rese note le generalità. Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un autobus di linea. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per il conducente dell'auto, nonostante i tempestivi soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la ...

Diritto d’Autore - il Tar respinge il ricorso Siae contro l’Antitrust : Stop in primo grado all’impugnativa della Società autori ed editori riguardante la multa simbolica da mille euro comminata un anno fa dall’Agcm

Vicenza : scontro tra due Auto e furgone blindato - 4 feriti : Vicenza, 24 set. (AdnKronos) - Alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San Feliciano ad Alonte (Vi) per un incidente stradale tra due auto e un furgone portavalori: quattro feriti. I pompieri accorsi da Lonigo hanno estratto il conducente rimasto incastrato al posto guida di u

Scontro tra Auto e furgone - ferito gravemente 19enne di Pianella : Pescara - Un ragazzo di 19 anni di Pianella è rimasto ferito in modo grave la notte scorsa in un incidente stradale accaduto nel paese di residenza dove il giovane, che era alla guida di un'auto, si è scontrato con un furgone. A causa dello schianto il 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, prima di essere soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso e in stato di coma ...