Pamela Prati | il compenso è da record | ecco la cifra assurda messa sul piatto

Non è l'Arena - la confessione di Massimo Giletti : "Perché ho invitato Pamela Prati" : Tanti gli argomenti trattati da Massimo Giletti nel corso della prima puntata della terza stagione di Non è l'Arena, in onda su La7. Tra questi il presentatore ha deciso di affrontare l'ormai risolto, ma a quanto pare ancora affascinante, caso Mark Caltagirone: ospite in studio la soubrette Pamela

Pamela Prati è pronta per Verissimo e il Grande Fratello Vip? : Verissimo: Pamela Prati sarà presto ospite di Silvia Toffanin? A distanza di mesi dallo scoppio di quello che è stato definito il Pratigate, Pamela Prati continua a far parlare di sè, ad essere protagonista del gossip, e ospite di trasmissioni televisive. Domenica scorsa la showgirl ha rotto il silenzio a Non è l’arena di Massimo Giletti e presto potrebbe tornare protagonista in tv in un altro salotto, quello di Verissimo di Silvia ...

Massimo Giletti svela un retroscena su Pamela Prati : “Ho visto…” : Pamela Prati, Massimo Giletti confessa: “Persona fragile e provata” Dopo l’ultima puntata di Non è l’arena, con ospite Pamela Prati, Massimo Giletti è tornato a parlare del Pratigate e delle fake news, chiamando in causa anche Barbara d’Urso. In una lunga intervista sul settimanale Chi il conduttore di La7 ha rotto il silenzio svelando un retroscena sulla storia che ha visto come protagonista la showgirl del ...

Simona Ventura : La Rivelazione Shock su Pamela Prati! : Pamela Prati torna a parlare della sua storia con Mark Caltagirone e del cosiddetto “Prati Gate” nel programma “Non è l’arena” di Giletti tra gli ospiti interviene anche Simona Ventura per parlare del caso e rivela un particolare clamoroso. Ecco cosa ha dichiarato SuperSimo sulla Prati e le due agenti Michelazzo e Perricciolo. Il cosiddetto “Prati Gate” con la fine dell’estate e la ripresa delle ...

Pamela Prati da Giletti si difende dalla De Girolamo : 'Sono una cretina' : Pamela Prati è tornata a parlare del suo 'caso'. Lo ha fatto a Non è l'Arena, il programma.di Massimo Giletti. Durante un lungo confronto, in presenza di Nunzia De Girolamo, l'avvocato Lina Caputo e la psicologa Stefania Andreoli, la soubrette ha spiegato la situazione in cui si è ritrovata suo malgrado. In studio, Nunzia De Girolamo è stata molto scettica sul racconto e più volte ha chiesto a Pamela Prati come fosse possibile credere a qualcuno ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo : "Pamela Prati perché ti sei innamorata di un'idea?". "Sono una cretina" : "Io ho molti dubbi su questa vicenda, ma da donna mi chiedo soprattutto come sia possibile che una persona come lei, anche di spettacolo, si sia innamorata di un'idea. Si sia innamorata di un fantasma?". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, si scontra con Pamela Pra

Pamela Prati torna in tv e mostra le chat piccanti con il finto Mark : 'Mi fai impazzire' : Ieri sera in prime time su La7 è andato in onda il primo appuntamento della stagione con Non è L'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti che ha riaperto i battenti dopo la lunga sosta per la pausa estiva. Tra le ospiti di questo primo appuntamento c'era anche la showgirl Pamela Prati, la quale è tornata in televisione per parlare dello scandalo che l'ha travolta con la vicenda di Mark Caltagirone. La showgirl per la prima volta ha ...

Pamela Prati a “Non è l’Arena” mostra foto e audio del presunto Mark Caltagirone : «Io ho creduto ciecamente in questa favola» : Com’è possibile che il nulla diventi protagonista delle nostre giornate? Massimo Giletti introduce così lo spazio dedicato a Pamela Prati e alla vicenda che continua a riempire i palinsesti televisivi. Nello studio di “Non è l’Arena” la showgirl sarda si dice pronta a raccontare la sua versione dei fatti: «Io ho creduto ciecamente in questa favola e sono assolutamente innocente. Vorrei che la gente mi ascoltasse e ...

Pamela Prati a Non è l'Arena : "La foto e il video con Mark Caltagirone? L'ho fatto per difendere la mia famiglia. Sono stata una cretina" : Pamela Prati ha ripercorso l'intera vicenda legata alla fake news riguardante il suo matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone a Non è l'Arena, programma condotto da Massimo Giletti, in onda su La7.La showgirl 60enne ha esordito, ribadendo di non essere stata complice di Eliana Michelazzo e di Pamela Perricciolo, mai nominate dalla Prati durante l'intervista:prosegui la letturaPamela Prati a Non è l'Arena: "La foto e il video con Mark ...