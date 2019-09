Olivia Colman in The Crown | Regine si diventa | “Camminavo come un contadino | ho dovuto

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nonostante abbia già interpretato una sovrana sul grande schermo,in Theha fatto non pochi sforzi per interpretare Elisabetta II. L'attrice è già stata nei panni della Regina Anna ne La Favorita, parte per la quale ha vinto il suo primo Oscar per la migliore attrice all'ultima edizione dei premi. Ma quando si è trattato di interpretare la regina più iconica dell'era contemporanea, un monumento vivente, halavorare molto su se stessa. Prima ha provato senza successo a cambiare il colore degli occhi con delle lenti colorate per renderli azzurriquelli della Regina (e della precedente interprete del ruolo nelle prime due stagioni), poi hatrovare la propria cifra stilistica per la successione a Claire Foy che ha impersonato la Regina da giovane: "Claire è stata così brillante che nei primi mesi ho pensato: 'Che cosa avrebbe fatto?' E l'ho ...

