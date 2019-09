Kikò Nalli e Ambra Lombardo, sulla love story scoppiata dentro la casa del Grande Fratello Vip stavolta è lui ...

Tatuaggi e inchiostri potenzialmente pericolosi : controlli dei Nas in tutta Italia : Gabriele Laganà I risultati hanno evidenziato come diversi operatori del settore utilizzino prodotti per Tatuaggi non conformi per la presenza, sopra i limiti consentiti, di sostanze tossiche o cancerogene Sostanze tossiche o cancerogene sono state rilevate in 1 campione su 5 di inchiostro e tinture usati per Tatuaggi. È quanto emerso da un controllo a campione, effettuato in tutta Italia, dal Comando dei carabinieri per la Tutela ...

Alla Cei i porti aperti non bastano : "Non firmiamo carte in bianco" : Giuseppe Aloisi Il presidente della Cei, il cardinal Gualtiero Bassetti, esprime soddisfazione per la svolta sui migranti, ma evidenzia come serva qualcosa di più Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente Cei, si è detto soddisfatto di come si stia affrontando la nuova fase della gestione dei fenomeni migratori. Ma per quanto la "atmosfera" sui migranti stia mutando - un cambiamento che l'alto ecclesiastico ritiene positivo - , il ...

Immigrato irregolare aggredisce intera famiglia : Valentina Dardari Qualche giorno prima aveva avvicinato e molestato una donna davanti al supermercato. Sono intervenuti i carabinieri Attimi di paura davanti a un supermercato a Pandino, comune in provincia di Cremona, dove un Immigrato irregolare, come raccontato da ilGiorno, avrebbe preso a pugni una intera famiglia. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno fermato e preso in consegna l’uomo. Secondo quanto ...

Matteo Renzi - colpo alle casse del Pd : nasce Italia Viva - i dem perdono 3 milioni di euro : Alla fin fine, poi, è sempre una questione di schei, di soldi, di dinero, di dindi, di money. Matteo Renzi s' avventura nella scissione "più dolorosa dal Pd" degli ultimi anni; e si scopre che il dolore del Partito Democratico, il "profondo vulnus alla democrazia interna" non era, in realtà, uno squ

Enel : Belluno - riapre al pubblico la storica centrale di Soverzene (2) : (AdnKronos) - Il programma prevede l’apertura dell’impianto dalle ore 10:00 alle ore 17:00, con ingresso gratuito e libero: per un giorno la centrale si trasformerà in una sorta di piazza, coinvolgendo attivamente chi vive sul territorio: imprenditori locali con le eccellenze dell’enogastronomia e d

Enel : Belluno - riapre al pubblico la storica centrale di Soverzene (3) : (AdnKronos) - Dopo oltre 60 anni di funzionamento, l'impianto è stato oggetto di un rilevante restyling tecnologico che ha previsto, tra l’altro la sostituzione dei 4 gruppi turbina, delle valvole idrauliche e l’adeguamento della stazione elettrica. Grazie ad un investimento complessivo di 30 milion

Enel : Belluno - riapre al pubblico la storica centrale di Soverzene : Belluno, 27 set. (AdnKronos) - Dopo oltre 10 anni dall’ultima apertura, domenica 29 settembre, la centrale idroelettrica Enel Green Power di Soverzene (Bl) tornerà ad accogliere le visite del pubblico. Grazie alla consolidata manifestazione “Centrali Aperte” - iniziativa nata per avvicinare i cittad

Clima - l’appello al governo degli studenti in piazza : “Parla di Green New Deal ma finanzia i combustibili fossili. Ora i fatti - non i selfie” : “Al governo italiano chiediamo fatti, non parole”. È questo l’appello delle decine di migliaia di studenti che stanno marciando per le vie di Milano nella giornata del terzo sciopero globale per il Clima. “Il governo continua a finanziare i combustibili fossili, mentre parla di Green New Deal. Fino a che non cambierà qualcosa, saranno solo parole vuote”. L'articolo Clima, l’appello al governo degli studenti in piazza: “Parla di Green ...

Patrizio Rispo di Un Posto al Sole commenta un post di Chiara Ferragni e scatta la gaffe : “Che figura di me***” - “Aiuto” : Patrizio Rispo, volto noto della serie Un posto al Sole, ci “ricasca”. Sì perché già qualche tempo fa l’attore aveva commentato una foto della bella Chiara Ferragni con un complimento che non era passato inosservato. Ma stavolta al complimento si aggiunge la gaffe. A commento di un’immagine nella quale la moglie di Fedez si mostra in reggiseno, il “nostro” scrive: “Siamo tutti rimasti colpiti dal ...

Global strike - le piazze ribollono di futuro. Forza ragazzi! : Le piazze d’Italia ribollono di futuro. I nostri figli sono in piazza con colori, suoni e sogni. Risuona il “non osate!” di Greta nelle nostre menti, come quel sussurro nel film Revenant di Di Caprio “Issuu… respira…” pronunciato al figlio, “finché hai un alito di vita, combatti”. Ma il ghiacciaio del Monte Bianco come una tragica clessidra ci ammonisce e restiamo attoniti a contare i minuti e i centimetri che ci separano dall’inesorabile ...

X Factor 13 - il marito di Mara Maionchi : “Al pubblico di X Factor piace la qualunque - anche chi fa due scor*****” : Si è concluso il terzo e ultimo capitolo delle Audizioni della tredicesima edizione di “X Factor”. Mara Maionchi, Samuel, Malika e Sfera Ebbasta hanno concluso la prima parte del loro lavoro, adesso sarà la volta del Bootcamp e delle sedie su cui siederanno i fortunati, che avranno poi l’opportunità di accedere agli Home Visit, fino alla volata verso l’ultima fase: i Live. La terza puntata nel montaggio si è rivelata schizofrenica e ...

Sciopero per il clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

Altri attentati : Osama bin cribbio – da Il Fatto Quotidiano#Costanzo#berlusconi#attentato#11settembre#cartoon#satira#natangelo L'articolo Altri attentati proviene da Il Fatto Quotidiano.

Furbetti del cartellino - la ministra Dadone : “Stop alle impronte digitali per incastrarli. Deprime l’entusiasmo dei lavoratori” : Niente rilevazione delle impronte digitali ai dipendenti pubblici per incastrare gli assenteisti della pubblica amministrazione. La neo ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, interrompe la guerra tech ai Furbetti del cartellino dichiarata dall’ex numero uno della pa Giulia Bongiorno. Con la motivazione che “rappresenta un uso criminalizzante della tecnologia, che porta con sé un pregiudizio negativo verso i ...