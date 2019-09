Sciopero Globale del Clima 27 Settembre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 26 settembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In questa settimana dedicata alla #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per ilindetta da Fridays For Future in tutto il mondo, e che vedrà questo venerdì 27il terzodel, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio. Sono previsti cortei in 160 città italiane, e anche noi di Rete Meteo Amatori, prenderemo parte alla manifestazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica importante: i cambiamentitici. Un argomento che ultimamente è stato interessato da campagne negazioniste, e/o teorie complottiste sulla vita privata di Greta Thunberg, tanto da distogliere l’attenzione sul vero problema che dobbiamo affrontare. Questa ragazzina di 16 anni, da molti criticata, non ha fatto nulla di male, ha semplicemente fatto notare al ...

