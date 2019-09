Cugini di Campagna | Nick Luciani | Ho avuto un periodo nero Ho fatto il muratore

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) I dibattiti televisivi riguardanti i cosiddetti "vip in miseria" vanno ancora molto di moda e la puntata del 26 settembre 2019 di Pomeriggio Cinque ha ospiti alcuni di questi artisti che, nel recente passato, hanno ammesso pubblicamente di passarsela male da un punto di vista economico, facendo anche arrabbiare qualcuno per le loro dichiarazioni.Tra questi artisti, troviamo sicuramentedi cui la vita è radicalmente cambiata da quando ha smesso di essere il frontman deididi: "Houn. Hoil, l'elettricista, un po' di tutto..." 27 settembre 2019 01:00.

