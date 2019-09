Razzismo | Kluivert | “servirebbe la prigione”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Le persone che fanno post razzisti devono, forse, andare in prigione”. Parole forti contro i comportamenti discriminatori da parte dell’attaccante della Roma, Justinintervistato a Sky Sports Uk che parla delnel calcio italiano, l’ultimo episodio si è verificato in occasione della partita tra Atalanta e Fiorentina e contro il terzino Dalbert. Alla domanda se fossero necessari controlli di identità per rimuovere l’anonimato di alcuni account, ha risposto: “Sì, qualcosa del genere, perché puoi sempre vedere di chi è l’account o qualcosa del genere. Spero che accada”, ha concluso il calciatore giallorosso. LEGGI ANCHE –> Malagò: “Simulare è sbagliato ma non è peggio dei cori razzisti verso un calciatore”L'articolo: “servirebbe la prigione” CalcioWeb.

