Mi ha deriso Uccide la fidanzata e si ferisce Lei aveva ritirato una

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ha ucciso lae poi ha tentato di suicidarsi con una coltellata all’addome. La vittima è Charlotte Yapi Akassi, una ragazza di 26 anni, nata in Costa d’Avorio ma con la cittadinanza italiana. Una vita difficile alle spalle, con due figli affidati all’ex marito. L’assassino invece Carmelo Fiore, operaio in una stamperia in provincia di Bergamo, tre figli da una precedente moglie. Charlottegià denunciato una volta Carmelo, un anno fa, salvo poi ritirare la denuncia. A dare la notizia della morte di Charlotte è stata la ex moglie di Fiore, avvisata proprio dall’uomo. La tragica storia è riportata dal Corriere della Sera:Lunedì notte alle 3.40 l’uomo ha chiamato al telefono la sua ex moglie e le ha detto di aver ucciso Charlotte, di averla strangolata dopo un litigio e di essere pronto adrsi. Poi ...

