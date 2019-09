Scoperti nuovi vulcani sotto Mar ini nel Tirreno : Francesca Bernasconi L'Ingv ha individuato un complesso vulcano a 15 chilometri dalle coste tirreniche delle Calabria C'è un complesso vulcani co sottomarino nel Mar Mediterraneo, a pochi chilometri dalla costa tirrenica calabrese. I vulcani , fino ad ora sconosciuti, sono stati Scoperti dai ricercatori dell'Ingv, che hanno usato sonar, segnali sismici e anomalie magnetiche per individuare il complesso vulcani co. Si tratta di tre ...

Scoperti vulcani sotto Mar ini nel Tirreno al largo della Calabria : nel team anche 2 docenti dell’Ateneo di Messina : Le proff.sse Barbara Orecchio e Debora Presti, unitamente all’assegnista Cristina Totaro, del Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche e Scienze della Terra dell’Ateneo di Messina , fanno parte del team che ha scoperto tre vulcani sottomarini nel Tirreno , al largo della Calabria . Le studiose, in collaborazione con ricercatori di vari Enti, in particolare l’INGV e le Università di Catania e Palermo, hanno pubblicato i ...

Eccezionale scoperta lungo una faglia nel Mar Tirreno : localizzati vulcani sottomarini finora sconosciuti : È stato selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS – Earth & Space Science News lo studio “Magmatism Along Lateral Slab Edges: Insights From the Diamante-Enotrio-Ovidio Volcanic-Intrusive Complex (Southern Tyrrhenian Sea)”, cui ha preso parte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista “Tectonics” dell’AGU (American Geophysical Union), ha ...