Malagò | chi simula un fallo sbaglia più di chi intona cori razzisti

Cio : "Malagò non ha chiesto di punire l'Italia". Nei prossimi giorni l'incontro tra il presidente del Coni con Spadafora : “Non è vero che Malagò ha chiesto di punire l’Italia”. Il Cio smentisce come riportato dalla stampa odierna. Alla domanda su cosa pensi il Comitato olimpico internazionale della controversia tra il passato governo e il Coni in Italia, in merito alla riforma dello Sport, il portavoce ha replicato “la nostra posizione è molto chiara ed è stata spiegata in una lettera che è ...

Malagò chiede una punizione per l’Italia? La verità sulle lettere del numero 1 del Coni al Cio : Lo sport italiano nel caos: Malagò chiede una sanzione per l’Italia? Tutta la verità sulle lettere del Presidente del Coni al Cio Caos nel mondo dello sport italiano: il quotidiano La Repubblica ha diffuso una notizia che sta facendo tanto clamore. Dopo la nascita della società Sport e Salute, che ha sottratto al Coni la gestione dei fondi destinati allo Sport, sembra che il Cio abbia ricevuto due dure lettere, il 30 ed il 31 luglio ...

Legge sullo sport - le due lettere di Malagò al Cio per chiedere di valutare come punire l’Italia : Poco più di un mese fa – nei giorni turbolenti che preannunciavano la crisi di governo – il Comitato olimpico internazionale si era schierato contro le Legge delega sullo sport voluta dall’allora sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. In una lettera indirizzata al Coni, il Cio scriveva che il governo non può avere “un controllo specifico” sugli enti che compongono il Comitato olimpico nazionale perché la Legge ...

Repubblica : “Malagò ha scritto al Cio per chiedere di escludere l’Italia da Tokyo 2020 e da Milano-Cortina 2026” : Scoop di Repubblica, a firma Marco Mensurati. Il quotidiano scrive che è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò a chiedere al Cio (Comitato Olimpico internazionale) punizioni esemplari per lo sport italiano. Lo ha fatto dopo il varo della riforma dello sport che di fatto ha svuotato dal punto di vista finanziario il Coni. Insomma, pur di vincere la battaglia personale, Malagò non ha esitato a danneggiare lo sport italiano. Ecco come ...

Coni - Malagò dichiara guerra a Sport e salute. E a rimetterci sarà lo sport italiano : guerra doveva essere. E guerra sia. Il governo è caduto, il clima è cambiato: probabilmente al Foro Italico si sentono rincuorati dal ritrovare a Palazzo Chigi i vecchi amici del Pd (anche se la delega è andata a Vincenzo Spadafora, uomo del Movimento 5 stelle con buone entrature a sinistra e nel mondo dei salotti romani, non certo inaccessabile per Malagò & co). Così dopo aver subito per mesi gli affronti del governo gialloverde, ora ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - parla Malagò : “Mai avuti così tanti qualificati ai Giochi a questo punto” : Continuano a sommarsi in casa Italia i qualificati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, a meno di un anno dall’appuntamento a Cinque Cerchi. La lista dei pass azzurri è arrivata a quota 125, con l’ultimo week-end che ha visto canottaggio ed equitazione sugli scudi. L’obiettivo è ovviamente quello di arrivare all’estate prossima con il maggior numero di presenze. A commentare con entusiasmo, come riportato dall’ANSA, in ...

Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 - Malagò : «Che orgoglio» : La XX edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto. L'assegnazione è avvenuta oggi a Patrasso, in Grecia, nel corso dell'assemblea annuale del Comitato...

Malagò : «La crisi politica e la riforma dello sport mettono a rischio i Giochi 2026» : «Questo è un Ferragosto con tante nuvole nere all’orizzonte». Esordisce così Giovanni Malagò, in una lunga intervista a Tuttosport. Il presidente del Coni esprime tutta la sua preoccupazione per la crisi politica, che potrebbe portare a conseguenze sulla riforma dello sport, già bocciata dal Cio. «Rischiamo conseguenze devastanti: la sospensione del Coni e, quindi, il […] L'articolo Malagò: «La crisi politica e la riforma dello sport ...

Malagò : “Sono molto preoccupato - Olimpiadi a rischio” : "Sono preoccupato, molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano. Questo e' un Ferragosto con tante nuvole nere all'orizzonte. Le addensano la crisi politica, l'incertezza sul futuro del governo e la bocciatura da parte del Cio della legge delega di riforma approvata dal Parlamento il 6 agosto". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', in un'intervista a Tuttosport. "Rischiamo conseguenze devastanti - prosegue il n.1 dello ...

Giovanni Malagò : "Olimpiadi a rischio - sono molto preoccupato" : “sono preoccupato, molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano. Questo è un Ferragosto con tante nuvole nere all’orizzonte. Le addensano la crisi politica, l’incertezza sul futuro del governo e la bocciatura da parte del Cio della legge delega di riforma approvata dal Parlamento il 6 agosto”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un’intervista a ...

Giovanni Malagò : “Lo sport italiano rischia conseguenze devastanti - con Milano-Cortina 2026 in discussione. Gli atleti sono furiosi” : “sono molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano”. A dirlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò, che un’intervista rilasciata a Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, fa il punto sulla grave situazione attuale, legata alla riforma dello sport promossa dal Governo e dalla conseguente bocciatura da parte del CIO, che apre scenari potenzialmente “devastanti” per il nostro movimento. Malagò parte proprio dai gravi danni ...

Malagò : “Se Roma non si muove - rischiamo Tokyo 2020 senza tricolore e di perdere Milano-Cortina 2026“ : Conseguenze devastanti Intervista di due pagine del presidente del Coni Giovanni Malagò a Tuttosport, al direttore Xavier Jacobelli. Ovviamente la discussione è incentrata sullo scontro tra Coni, dovremmo dire adesso tra Cio (Comitato olimpico internazionale) e governo. Al centro la riforma del governo. L’Italia rischia serissime conseguenze che Malagò approfondisce in questa conversazione. «Sono preoccupato, molto preoccupato per il ...

Lettera del Cio al Malagò - preoccupazioni per la riforma dello sport discussa in parlamento : Olimpiadi Milano-Cortina a rischio? : Il Cio ha inviato una Lettera a Giovanni Malagò contenente delle ‘preoccupazioni’ riguardandi la nuova riforma dello sport discussa in parlamento: in dubbio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del Coni ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo ...

Il CONI è a rischio sospensione - il CIO avvisa Malagò : Stando a quanto riportado da Adnkronos il Comitato Olimpico Internazione (CIO) potrebbe sospendere il CONI CONI – Il CIO si è detto preoccupato da alcuni aspetti della legge sullo sport. Ecco quanto riportto da Adnkronos: rischio sospensione “E’ arrivata questa mattina al presidente del CONI, Giovanni Malagò, una lettera del Cio in cui si esprime “seria preoccupazione” per alcune disposizioni della legge sullo ...