15enne passa troppo tempo al computer lo mandano in un centro di riabilitazione e gli

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una vicenda assurda quella accaduta ad un ragazzo di 15 anni che era ossessionato daltanto dare la maggior parte del suosu internet. I genitori, disperati, per provare a salvarlo lo hanno mandato in undi recupero ma lì gli insegnanti lo hanno picchiato a morte. Questa vicenda è accaduta in Cina. I genitori spiegano cosa è accaduto: “Diversi giorni fa avevo visto in tv la pubblicità del campo dove spiegavano che potevano guarire i ragazzi e così ho tentato “. I genitori per poterlo mandare li hanno speso circa mille dollari . I genitori hanno rilasciato un’intervista al ‘Global Times’, e hanno raccontato che il figlio aveva numerose ferite e lividi sul volto. Gli insegnanti sono stati arrestati.

