Tumore | per la prima volta diminuiscono i casi in Italia | 2 000 malati in meno

Dieta Mediterranea per dimagrire e prevenire il Tumore al seno : La Dieta Mediterranea per dimagrire e prevenire il tumore si basa su una alimentazione varia e ricca di alimenti che fanno bene alla salute

Emma Marrone : «Mi fermo per un problema di salute» De Filippi : «Sei fortissima» La battaglia contro il Tumore : L'annuncio sui social della cantante. Saltata la sua partecipazione al concerto di RadioItalia a Malta. Le parole di Maria De Filippi: «Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima»

Giorgio Ciaccio gurisce dal Tumore e canta per la moglie e il figlio VIDEO : Guarisce dal tumore e dedica una canzone alla moglie e alla figlioletto. È Giorgio Ciaccio ex parlamentare siciliano del Movimento 5 stelle che ha scritto una canzone colma di gioia e di voglia di vivere al termine di un lungo percorso di guarigione dal cancro. (VEDI IL VIDEO IN FONDO ALL’ARTICOLO) Una storia ricca di emozione è quella di Giorgio Ciaccio, ex deputato regionale siciliano e oggi collaboratore parlamentare all’Ars del ...

Ex deputato M5S guarisce dal Tumore e canta per moglie e bimbo : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - guarisce dal tumore e decide di scrivere una canzone che dedica alla giovane moglie e al bimbo piccolo, nato proprio durante la sua chemioterapia. Una canzone pubblicata su Youtube. E' la storia di Giorgio Ciaccio, ex deputato regionale sicilian

Tumore al seno metastatico - la scoperta dei ricercatori napoletani : «Addio chemio - nuove terapie a bersaglio molecolare più efficaci» : Le donne con Tumore al seno metastatico possono evitare la chemioterapia: una meta-analisi di 140 studi che ha incluso 50.029 pazienti, pubblicata su Lancet Oncology e coordinata...

A Ventimiglia primo screening contro Tumore al seno per dipendenti Comune : Fabrizio Tenerelli Per la prima volta in Liguria, ad ottobre, le dipendenti di un Comune - quello di Ventimiglia - saranno sottoposte a uno screening gratuito contro il tumore al seno, nell'ambito della campagna di prevenzione "Nastro Rosa" della Lilt La parola d’ordine è prevenzione e, in questo caso, il Comune di Ventimiglia è il primo della Liguria e sicuramente uno dei primi in Italia ad avere organizzato uno screening gratuito ...

Tumore al polmone - un'arma in più per non ammalarsi : nasce la diagnosi che predice i rischi - come : Perché tra i forti fumatori alcuni si ammalano di cancro del polmone, mentre altri arrivano all'età senile senza nemmeno conoscerlo? È una domanda che si sono posti tutti gli oncologi del mondo, e oggi ne conosciamo il motivo. La risposta è che il rischio del Tumore del polmone non è uguale per tutt

Aveva un Tumore al fegato di 8 kg - giovane paziente operata all’Ismett di Palermo sta bene : Una massa tumorale di 35 centimetri e dal peso di otto kg è stata rimossa dal fegato di una giovane paziente siciliana all'Ismett di Palermo. A dar notizia dell’intervento il professor Salvatore Gruttadauria, direttore del dipartimento per la Cura e lo studio delle patologie addominali e dei Trapianti addominali. La donna è stata dimessa nove giorni dopo l'intervento e sta bene.Continua a leggere

Nuovo terribile lutto a Beverly Hills 90210 : l’attore è morto per un Tumore al cervello : Beverly Hills 90210 di Nuovo in lutto. Dopo la tragica scomparsa di Dylan McKay, ovvero dell’attore Luke Perry, un altro volto famosissimo della serie è morto. Brian Turk è morto. Un dolore profondo per gli attori della serie e anche per il pubblico che non riesce ad accettare la scomparsa dei propri beniamini, quelli che hanno segnato la loro adolescenza. Brian Turk recitò nel cast di Beverly Hills 90210: non era una presenza fissa ma ha ...

Le asportano lo stomaco per un Tumore che non c'è : "Diagnosi completamente sbagliata" secondo la procura di Monza. Ora due medici sono finiti a processo per lesioni colpose...

“Perché a me?”. Serena Grandi - il Tumore e la disperazione. Parole che fanno riflettere : Torna a parlare del tumore Serena Grandi. Lo fa con tutto il coraggio di cui dispone, ruggendo come un leonessa. Una vita, la sua, che è andata di corsa: tra alti e bassi. Tra treni persi e occasioni arrivate all’improvviso che ne hanno rilanciato la carriera. Della sua malattia, Serena Grandi lo aveva rivelato al mondo intero qualche tempo fa: tumore al seno. E quando partecipò al Grande Fratello Vip era già malata. Forti le dichiarazioni ...

Claudia - moglie di Nainggolan - il Tumore e la chemio : «Il periodo più brutto della mia vita» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, due mesi fa aveva raccontato il «nuovo percorso della vita» che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. «Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta ...

Sabrina Paravicini e il Tumore - torna a casa dopo l’operazione : il post dell’attrice commuove i fan : Sabrina Paravicini continua a lottare con tutta se stessa contro il tumore al seno che l’ha colpita. L’attrice, operata al seno lo scorso 5 settembre, ieri è stata dimessa ed ha avuto l’opportunità di tornare a casa. Una volta uscita dall’ospedale, Sabrina Paravicini ha scritto un lungo post che ha commosso non poco i follower su Instagram. «Sono a casa. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a ...

La moglie di Nainggolan racconta il Tumore : "Il mio periodo più buio" : “Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita”. È la didascalia che accompagna l’ultimo post su Instagram di Claudia Lai, la moglie del giocatore del Cagliari, ex Inter e Roma, Radja Nainggolan, affetta da un tumore al seno. La donna ha pubblicato un'immagine in cui è ritratta con i capelli rasati, a due mesi esatti dall’11 ...