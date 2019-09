This is Us sbarca su Tv2000

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 24 settembre 2019)is Us Dopo la messa in onda su Fox Life, perIs Us è arrivato il momento di approdare sulla tv in chiaro. A partire da stasera alle 21.05, la serie tv americana targata NBC, prodotta dalla Fox e creata dalla mente di Dan Fogelman, verrà infatti trasmessa da(canale 28 del digitale terrestre). Un vero e proprio “colpaccio” per la rete emittente della Conferenza episcopale italiana che, grazie all’acquisto del family drama a stelle e strisce, offrirà ai suoi telespettatori un prodotto pluriacclamato e osannato dalla critica televisiva. Un prodotto per alcuni versi complesso, vista l’estrema orizzontalità del racconto, che si allontana dalla programmazione della rete. Riuscirà ad affermarsi?is Us: la trama e i due spazi temporali La storia diis Us ruota attorno alla famiglia Pearson ed è divisa su due piani temporali differenti: da un ...

zazoomblog : This is Us sbarca in chiaro su Tv2000: 3 buoni motivi per guardare o recuperare la serie con Milo Ventimiglia -… - CEI_news : #ThisIsUs. Il #family drama sbarca su @TV2000it. #24settembre #Emmys #EmmyAwards2019 #famiglia #televisione #USA… - FilmFestivalVe : RT @LongTakeIt: Vincitore del Gran Premio della @SicVeneziaSNCCI di #Venezia76, ALL THIS VICTORY di Ahmad Ghossein sbarca questa sera a #Le… -