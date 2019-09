Monte Bianco | ghiacciaio Planpincieux a rischio crollo | è grande come un grattacielo

Ghiacciaio a rischio sul Monte Bianco - l’esperto : “E’ solo l’inizio - in 25 anni saranno tutti sciolti” : Il Ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco , che rischia di crollare sfiancato dal caldo sopra la media, non è un caso isolato. “Entro 25, massimo 30 anni , tutti i ghiacciai alpini sotto quota 3.500 metri si scioglieranno se le temperature rimarranno queste”. E’ l’allarme lanciato dal glaciologo del Cnr Renato Colucci, che all’Agi sottolinea: “In un convegno di due mesi fa dissi esattamente questo, e ora sta ...

Allarme su Monte Bianco : una parte del ghiacciaio potrebbe crollare : Una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco , potrebbe crollare . È Allarme in Val d'Aosta e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada che porta alla Val Ferret, località nella quale si trova il ghiacciaio , e della strada per Rochefort, facendo evacuare alcune abitazioni.\\ "A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture ...

Rischia di crollare un ghiacciaio sul Monte Bianco - il Planpincieux : È allarme in Val d'Aosta per il potenziale crollo di una parte del ghiacciaio Planpincieux, nella Val Ferret. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada comunale per la Val Ferret e della strada interpoderale per Rochefort, e l'evacuazione di alcuni immobili. "A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture regionali e dalla Fondazione Montagna Sicura - evidenzia il sindaco - si è rilevato un ...