Corsera | doping | la Russia ha 3 settimane per salvare la partecipazione al Tokyo2020

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Nuove ombre sullo sport russo. L’Agenzia Mondiale Anti(Wada) ha aperto ieri una «procedura di infrazione» contro Rusada (agenzia antirussa). Lo riferisce oggi il Corriere della Sera L’accusa abbiamo forti sospetti che i dati informatici e i campioni biologici che ci avete consegnato la scorsa primavera per dimostrare di essere finalmente trasparenti e «puliti» presentino segni di manipolazione. Il nostro esperto forense, Jonathan Taylor, non riesce a trovare una spiegazione diversa da questa per spiegare le incongruenze che ha colto. Adesso nelle prossime 3il Rusada dovrà spiegare le incongruenze rilevate, le conseguenze potrebbero essere pesanti, fino ad arrivare all’esclusione completa degli atleti russi dai Giochi di Tokyo 2020. Sportivamente, Il ministro russo dello sport Pavel Kolobkov ha dichiarato che un pool di esperti risponderà ad ogni ...

