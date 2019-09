Le Superga di Alexa Chung e una cena speciale a Milano

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019)Bar RefaeliVeronica FerraroTamu McPhersonAda KokosarBar Refaeli, Lorenzo Boglione e Ada KokosarLaal Potafiori aCaroline Daur e Allegra Beninie Tamu McPhersonLaal Potafiori aLa cantafiorista Rosalba Piccinni Rosalba Piccinni durante la performanceLaal Potafiori aCaroline Daur e Ada KokosarDurante la Fashion Week ti possono capitare molte cose divertenti. Per esempio potresti ritrovarti ain uno dei ristoranti milanesi più chic insieme ade Bar Refaeli.è, in ordine sparso: conduttrice tv, icona fashion, influencer e designer e, da cinque stagioni, oltre alla sua linea di abbigliamento, firma una capsule per. Tra lee sneakers disegnate da lei ci sono quelle di satin nero o suède bordeaux e c’è anche il sabot di pelle con le borchiette, accessorio must have della it girl ...

HarryValeStyles : RT @vogue_italia: Superga ha celebrato la sua collaborazione con Alexa Chung con un evento esclusivo. Ecco gli scatti ?? - DRX21VbB0Iy5q5b : RT @vogue_italia: Superga ha celebrato la sua collaborazione con Alexa Chung con un evento esclusivo. Ecco gli scatti ?? - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Superga ha celebrato la sua collaborazione con Alexa Chung con un evento esclusivo. Ecco gli scatti ?? -