Iran | Teheran libera la nave britannica |  «Stena Impero può partire»

Petrolio - l’Iran sequestra nave nello stretto di Hormuz. Usa : “Ecco le prove che c’è Teheran dietro gli attacchi agli impianti sauditi” : L’incontro tra il presidente iraniano Hassan Rohani e l’omologo americano Donald Trump a margine della prossima Assemblea generale Onu, se mai è stato in agenda, ora è saltato. E il livello di tensione in Medio Oriente, dopo gli attacchi dei ribelli filo-iraniani Houthi a due impianti petroliferi sauditi, sta salendo ulteriormente con conseguente terremoto sui mercati petroliferi. La Ue parla di “vera minaccia alla sicurezza ...

È morta la tifosa Iraniana di calcio che la scorsa settimana si era data fuoco fuori da un tribunale di Teheran : Una tifosa iraniana di calcio di 30 anni che la scorsa settimana si era data fuoco fuori da un tribunale di Teheran, in Iran, è morta per le ferite riportate, ha detto l’agenzia di news iraniana Shafaghna. La donna era stata

Saeid Mollaei - il judoka disobbedisce a Teheran : “Ora ho paura di tornare in Iran” : Il regime gli avrebbe chiesto di ritirarsi dal campionato mondiale in Giappone per evitare l’incontro con un atleta israeliano. E’ la storia, raccontata dalla Bbc, di Saeid Mollaei, atleta della nazionale di judo iraniana, fuggito in Germania dove ha chiesto asilo politico. Una versione smentita da Teheran, che accusa la Federazione internazionale di “interferenze e provocazioni”. La vicenda, racconta l’emittente ...

Stramaccioni bloccato a Teheran - attivata l'ambasciata italiana in Iran : «No scusi, lei non può partire: il suo visto è scaduto». Più o meno queste le parole che si è sentito dire Andrea Stramaccioni - allenatore italiano -...

Stramaccioni fermato a Teheran - l’allenatore italiano bloccato in Iran : la paradossale situazione : Si complica la situazione di Andrea Stramaccioni in Iran: al tecnico italiano, chiamato la scorsa estate alla guida dell’Esteghlal, squadra di Teheran, è stata impedita stamattina la partenza per l’Italia. La Polizia Iraniana presente all’aeroporto ha contestato al tecnico e ai suoi tre collaboratori un visto turistico scaduto, tra la sorpresa di Stramaccioni, da tre mesi in Asia. Immediato il contatto con ...

G7 - Macron : “Nessun mandato alla Francia per parlare con l’Iran”. Ma il ministro degli Esteri di Teheran arriva a Biarritz : Nessun mandato formale per parlare con l’Iran a nome del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron smentisce le voci sul suo presunto ruolo di pontiere tra Teheran e i Paesi presenti al vertice. Eppure il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif è arrivato nel primo pomeriggio proprio a Biarritz, dove si sta svolgendo il summit. Ma fonti dell’Eliseo specificano che “non è stato invitato al G7”, ma è nella ...

Iran - ex sindaco di Teheran perdonato dalla famiglia della vittima : non sarà giustiziato : Confessò in tv l’omicidio. L’ex sindaco di Teheran, Mohammad Ali Najafi, condannato a morte per l’uccisione della seconda moglie Mitra Ostad, però è stato perdonato dalla famiglia della vittima e pertanto, in base alla legge islamica in vigore in Iran, non verrà giustiziato. Lo ha annunciato su Instagram il fratello della vittima, Masud Ostad. La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia. Secondo l’agenzia Fars, Najafi dovrà ...