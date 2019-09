Inter | il Bayern Monaco si sarebbe convinto a riscattare Perisic

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) L'è stata molto attiva nell'ultima sessione di calciomercato e non solo in entrata. I nerazzurri sono stati protagonisti anche in uscita vista l'esigenza di sfoltire la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. In particolar modo il club meneghino ha deciso di privarsi dei tre elementi cardine dello scorso anno per motivi tattici e motivi comportamentali. Oltre al tormentone Mauro Icardi, che si è deciso solo all'ultimo ad accettare la cessione in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain, è andato via anche Ivan, ceduto alin prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Ora il club tedesco starebbe pensando di riscattarlo.convince tutti L'ha quattro giocatori in prestito che potrebbero garantire un tesoretto importante nelle prossime sessioni di calciomercato. Nei giorni ...

dailynews_24 : Inter, Perisic al Bayern è rinato ed ora il riscatto non è più una chimera! - Vito290889 : @SantucciFulvio Che non tiferei mai: Manchester United, Psg, Bayern e in Spagna nessuna delle 3 grandi, Sud America… - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans miss defeat bayern, juve, milan -