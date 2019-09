Francesca De André contro Gennaro Lillio | parla di ‘sostanze’ e di aggressioni | “Cosa mi

“Querelati! Che vergogna”. Francesca De André e Giorgio Tambellini - tutta la verità sul ritorno di fiamma : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. Domenica 22 settembre sono stati ospiti a ‘Domenica Live’, per la prima volta, dopo il ritorno di fiamma . La nipote di Fabrizio De André ha ricevuto, poche settimane fa, tutte le spiegazioni sul tradimento nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. ”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non esiste alcun vocale con la voce di ...

Francesca De André torna con Giorgio : «Non mi ha tradito - è stato un complotto organizzato da mia sorella» : Francesca De André torna a Domenica Live con l’ex, tornato fidanzato, Giorgio Tambellini per raccontare la storia del presunto tradimento del ragazzo, che portò alla rottura della relazione, mentre Francesca era nella casa del Grande Fratello. «Non mi ha tradito, c’è stato solo un bacio con quella ragazza, lui me lo ha confessato. Non ho risposto alle telefonate di Giorgio per due mesi, ho avuto un’altra relazione, stavo con Gennaro Lillio con ...